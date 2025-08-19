Bertolucci e il tweet dopo il ritiro di Sinner: "Anche i giocatori colpevoli": è bufera sui social

ROMA - Si è conclusa nel peggiore dei modi l'attesissima finale del Masters 1000 di Cincinnati tra il numero uno al mondo, Jannik Sinner e il suo rivale, Carlos Alcaraz . L'azzurro si è infatti ritirato dopo 23 minuti di partita - e sotto 5-0 nel primo set - per un malore dovuto probabilmente alle temperature troppo elevate sul cemento del 'P&G Center Court'. “Mi dispiace, non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi”, ha confessato il 24enne azzurro al fisioterapista accorso in campo per verificare le sue condizioni . Parole che hanno, fin da subito, lasciato poco spazio ai dubbi suggellando una serata decisamente da dimenticare per il campione del tennis italiano.

Bertolucci e il commento sul ritiro di Sinner a Cincinnati: è bufera social

Sul forfait di Jannik negli Stati Uniti è intervenuto anche l'ex tennista e commentatore televisivo Paolo Bertolucci che, sul proprio profilo 'X', si è espresso su quanto accaduto all'ultimo atto del Masters 1000 dell'Ohio. "I giocatori hanno le loro colpe"; sottolinea 'Braccio d'oro'. "Accettano i tornei di 10 gg in cambio di più soldi e giocano la finale alle 15 per raggiungere in serata New York e giocare il ricchissimo misto. Serve un tavolo con tutte le componenti in ballo. SOS tennis!!". Un tweet che la letteralmente scatenato un ampio dibattito social: "Questa è una dura critica a Sinner", tuona un utente. "Tutti hanno responsabilità: i giocatori, gli organizzatori, ma soprattutto ATP e WTA", ribadisce Bertolucci che poi aggiunge: "Sinner è uno dei 1000 giocatori del circuito. Nessuna critica a un singolo giocatore. Se voglio farlo faccio nome e cognome". Al centro della disputa anche l'orario del match: "Ma dici che l'orario l'hanno scelto loro? Non sarà una questione di audience per i canali europei?", scrive un follower. "Comanda la TV americana non quella europea", replica con fermezza Paolo. "Giocare alle 15 è una follia", scrive Matteo. "Accade da sempre", sottolinea Bertolucci. Il dibattito social si infiamma.