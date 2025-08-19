Bertolucci e il tweet dopo il ritiro di Sinner: "Anche i giocatori colpevoli": è bufera sui social

ROMA - Si è conclusa nel peggiore dei modi l'attesissima finale del Masters 1000 di Cincinnati tra il numero uno al mondo, Jannik Sinner e il suo rivale, Carlos Alcaraz. L'azzurro si è infatti ritirato dopo 23 minuti di partita - e sotto 5-0 nel primo set - per un malore dovuto probabilmente alle temperature troppo elevate sul cemento del 'P&G Center Court'. “Mi dispiace, non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi”, ha confessato il 24enne azzurro al fisioterapista accorso in campo per verificare le sue condizioni. Parole che hanno, fin da subito, lasciato poco spazio ai dubbi suggellando una serata decisamente da dimenticare per il campione del tennis italiano.
Bertolucci e il commento sul ritiro di Sinner a Cincinnati: è bufera social
Sul forfait di Jannik negli Stati Uniti è intervenuto anche l'ex tennista e commentatore televisivo Paolo Bertolucci che, sul proprio profilo 'X', si è espresso su quanto accaduto all'ultimo atto del Masters 1000 dell'Ohio. "I giocatori hanno le loro colpe"; sottolinea 'Braccio d'oro'. "Accettano i tornei di 10 gg in cambio di più soldi e giocano la finale alle 15 per raggiungere in serata New York e giocare il ricchissimo misto. Serve un tavolo con tutte le componenti in ballo. SOS tennis!!". Un tweet che la letteralmente scatenato un ampio dibattito social: "Questa è una dura critica a Sinner", tuona un utente. "Tutti hanno responsabilità: i giocatori, gli organizzatori, ma soprattutto ATP e WTA", ribadisce Bertolucci che poi aggiunge: "Sinner è uno dei 1000 giocatori del circuito. Nessuna critica a un singolo giocatore. Se voglio farlo faccio nome e cognome". Al centro della disputa anche l'orario del match: "Ma dici che l'orario l'hanno scelto loro? Non sarà una questione di audience per i canali europei?", scrive un follower. "Comanda la TV americana non quella europea", replica con fermezza Paolo. "Giocare alle 15 è una follia", scrive Matteo. "Accade da sempre", sottolinea Bertolucci. Il dibattito social si infiamma.