Alcaraz primo nel ranking Atp dopo gli Us Open: Sinner ha un solo modo per evitare il sorpasso

E adesso Alcaraz vede il sorpasso in vetta al ranking . Dopo il ritiro di Sinner a Cincinnati , lo spagnolo ha una certezza: se dovesse vincere gli Us Open tornerebbe ad essere il numero uno nel ranking Atp , scavalcando Jannik . Con la vittoria nel Masters 1000 negli Usa , Carlos è riuscito ad accorciare gap di ben 1540 punti. Adesso la distanza tra loro due è di 1890 punti. Il tennista italiano a Flushing Meadows deve difendere i 2000 punti del titolo conquistato lo scorso anno, mentre Alcaraz appena 50, vista la disastrosa eliminazione al secondo turno nel 2024. Così, al via dello Slam americano Carlitos nella classifica Live si troverà già in vetta, ma poi bisogna vedere cosa succederà durante il torneo.

Alcaraz primo nel ranking se... i possibili calcoli

Sinner per essere sicuro di conservare la vetta deve vincere a Flushing Meadows, a meno che Alcaraz non esca di scena molto presto. Se arrivano tutti e due in semifinale oppure in caso di sconfitta in finale con lo spagnolo, Sinner non riuscirebbe a evitare il sorpasso. Jannik al termine degli Us Open sarà alla sua 65esima settimana in vetta al ranking. Un bel traguardo, che spera ovviamente di allungare, anche se dobbiamo aspettarci nei prossimi anni una serie di sorpassi e controsorpassi tra loro due, ed è anche questo il bello. Dopo la vittoria negli Us Open nel 2022, Alcaraz è stato il più giovane di sempre a occupare il primo posto nel ranking Atp, a soli 19 anni e ci è rimasto per ben 36 settimane.

Le condizioni di Alcaraz e Sinner

Ora il suo obiettivo è riprendersi lo scettro. Dovrà però fare i conti con Sinner, che sul cemento outdoor dà il meglio di sé. La speranza è che riesca a smaltire in fretta il malessere accusato a Cincinnati, probabilmente per via del grande caldo, e tornare in top più in fretta possibile. Intanto Jannik ha dovuto per forza rinunciare al doppio misto, che era in programma oggi agli Us Open: ha bisogno di riposare per rimettersi in forze. Alcaraz invece dovrebbe scendere in campo in coppia con Emma Raducanu. Per lo spagnolo, che ieri notte ha viaggiato in aereo con la vincitrice del femminile Iga Swiatek, sarà un vero tour de force.