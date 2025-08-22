Vagnozzi fa il punto dopo l'allenamento di Sinner: "Era un test, ecco come è andata..."

Jannik Sinner sta tornando al top, ed è pronto per gli Us Open . Il suo coach Simone Vagnozzi ha rassicurato tutti: “Siamo molto felici perché Sinner aveva bisogno di due giorni di riposo dopo Cincinnati - ha detto in un’intervista a Espn dopo il primo allenamento di Jannik - sono state due settimane in condizioni difficili: fa caldo lì ed è molto umido e con un virus è stato molto difficile. Siamo molto contenti della sua prestazione in allenamento”.

Vagnozzi: "Il primo giorno era un test"

Sinner ieri si è allenato in campo con Comesana, a soli tre giorni dalla finale praticamente non giocata con Alcaraz a Cincinnati, con Vagnozzi e Cahill sempre al suo fianco. Ha anche avuto modo di salutare Carlos con un caloroso abbraccio e scambiare due chiacchiere con lui. Clima disteso insomma, Cincinnati ormai è dimenticato, come conferma Vagnozzi: “Oggi (ieri, ndr) era solo il primo giorno ed è stato utile per verificare le sue condizioni, quelle del campo, testare le palline. C’è tanta differenza tra qui e Cincinnati. Di sicuro lui preferisce molto di più qui che Cincinnati. Domani proveremo qualcosa in più, oggi era solo un test”. Maglia rossa e ormai immancabile manicotto bianco al braccio destro, Sinner ha fatto un allenamento blando con l’argentino, numero 54 nel ranking. La seduta è durata solo un’ora e non due come inizialmente previsto, a causa del vento. Nulla di preoccupante quindi, anzi.

Sinner si rilassa con il ping pong

In serata un Sinner sorridente, si è dilettato anche con il ping pong insieme con Naomi Osaka, in uno dei tanti eventi glamour collaterali degli Us Open. Ora però testa al campo, l’obiettivo è vincere il quarto Slam sul cemento dopo i due Australian Open e gli Us Open dello scorso anno. Oltre a difendere il titolo, il tennista azzurro deve difendere il primo posto dall’assalto di Alcaraz, e può farlo solo facendo meglio di lui a Flushing Meadows. L’ultimo a riuscire nell’impresa del bis agli Us Open è stato Federer nel 2008: 17 anni dopo ci proverà Sinner. Se dovesse esserci l’ultimo atto con Alcaraz sarebbe un evento storico nel tennis: mai c’erano stati gli stessi due finalisti nei tre Slam Roland Garros, Wimbledon e Us Open nello stesso anno. Si stanno per accendere i riflettori, speciali, tecnologici e nel rispetto della natura nel famosissimo impianto Arthur Ashe.