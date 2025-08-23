Sinner, Ferrara e la domanda sul doping a New York: la risposta secca di Jannik

Ancora una volta, e forse con un pizzico di malizia, a Jannik Sinner in conferenza a New York viene posta una domanda sul doping e il caso Clostebol. In particolare, al campione azzurro è stato chiesto se sarà Ferrara, con cui è da poco tornato a lavorare, a visionare il suo programma antidoping. Sinner ha incassato, persino accennato un sorriso perché ha perfettamente capito dove la domanda voleva arrivare, e ha tagliato corto. Fermo. Elegante. Sicuro.
Sinner e la risposta sul doping, cosa ha detto
Ecco le sue parole: "È un discorso interno al team e lo abbiamo sotto controllo. Sul ritorno di Umberto è stato detto tutto nel comunicato stampa, noi adesso pensiamo a lavorare". Fine. Per Sinner la vicenda doping è un capitolo chiuso, adesso la sua priorità è solo il recupero fisico dopo il virus che lo ha debilitato in finale a Cincinnati.