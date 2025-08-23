Sinner, Ferrara e la domanda sul doping a New York: la risposta secca di Jannik

Ancora una volta, e forse con un pizzico di malizia, a Jannik Sinner in conferenza a New York viene posta una domanda sul doping e il caso Clostebol. In particolare, al campione azzurro è stato chiesto se sarà Ferrara, con cui è da poco tornato a lavorare, a visionare il suo programma antidoping. Sinner ha incassato, persino accennato un sorriso perché ha perfettamente capito dove la domanda voleva arrivare, e ha tagliato corto. Fermo. Elegante. Sicuro.