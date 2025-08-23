Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner, Ferrara e la domanda sul doping a New York: la risposta secca di Jannik

Ancora una volta, e con un filo di malizia, al campione azzurro viene posta una domanda sul ritorno del preparatore: ma lui replica perfettamente
1 min

Ancora una volta, e forse con un pizzico di malizia, a Jannik Sinner in conferenza a New York viene posta una domanda sul doping e il caso Clostebol. In particolare, al campione azzurro è stato chiesto se sarà Ferrara, con cui è da poco tornato a lavorare, a visionare il suo programma antidoping. Sinner ha incassato, persino accennato un sorriso perché ha perfettamente capito dove la domanda voleva arrivare, e ha tagliato corto. Fermo. Elegante. Sicuro.

Sinner e la risposta sul doping, cosa ha detto

Ecco le sue parole: "È un discorso interno al team e lo abbiamo sotto controllo. Sul ritorno di Umberto è stato detto tutto nel comunicato stampa, noi adesso pensiamo a lavorare". Fine. Per Sinner la vicenda doping è un capitolo chiuso, adesso la sua priorità è solo il recupero fisico dopo il virus che lo ha debilitato in finale a Cincinnati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

US Open, Sinner rassicura tuttiSinner fenomeno anche a ping pong