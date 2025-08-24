Us Open, Alcaraz mette Sinner nel mirino: "Ha un bersaglio grosso sulla schiena...."

Alcaraz lancia la sfida a Sinner per gli Us Open: "Jannik sa di avere un bersaglio grosso sulla schiena", dice lo spagnolo in conferenza stampa a New York. "Il rispetto che abbiamo e il nostro buon rapporto fuori dal campo rendono la nostra rivalità speciale. Ogni volta che giochiamo, alziamo il livello al massimo. È raro trovare un equilibrio così tra amicizia e rivalità".

Alcaraz su Sinner: "Lo ammiro"

Carlos vuole il trofeo a Flushing Meadows, anche per prendersi il primo posto nel ranking. Nella corsa parte avvantaggiato perché lui non ha niente da perdere, visto che l’anno scorso era uscito a sorpresa al secondo turno contro Van De Zandschulp. La miseria di 50 punti, contro i 2000 di Sinner, campione in carica. L’ultima finale tra loro due, a Cincinnati, praticamente non si è giocata. Ora dopo Parigi e Londra, il sogno è un’altra grande finale Slam. "Gli ultimi tre Slam sul cemento li ha vinti lui - ha detto Alcaraz -. È stato incredibile, il tennis che sta portando sul cemento. Quindi lo ammiro in un certo senso, io sarò pronto se dovessi affrontarlo. Mi sto solo preparando per il torneo, per ottenere un buon risultato. Spero di incontrarlo in finale".

Alcaraz: "Ora sto bene"

A New York Alcaraz ha vinto il primo titolo Slam della sua carriera nel 2022, battendo Ruud in finale. Le ultime due edizioni però non sono andate bene: nel 2023 la sconfitta con Medvedev in semifinale e nel 2024 il ko inatteso al secondo turno con Van de Zandschulp, su cui ha influito la stanchezza accumulata alle Olimpiadi. Ora Carlos assicura che la musica è cambiata: “Questa volta ho avuto giorni completamente liberi, tempo per ricaricarmi. Mi sono allenato a casa per due settimane. Sono tornato a Cincy e sono molto più felice e preparato dell'anno scorso”.