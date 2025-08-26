Il New York celebra ancora Sinner. E le parole sulla famiglia emozionano gli americani: "Nei momenti importanti.."

Non la classica intervista, ma un racconto inedito, soprattutto nelle modalità, di Jannik Sinner . Il figlio d'Italia, il figlio di Sesto che tra le montagne riprende a respirare sia quando vince sia quando perde. Il viaggio che il New York Times fa con - e per - il campione azzurro parte dalle Dolomiti e fa tappa sul cemento di New York, passando per i dolori di Parigi e le gioie di Londra. In questo lungo racconto c'è tutto il Sinner pensiero e, soprattutto, il suo mondo fatto di semplicià e di rapporti genuini con le persone di sempre. "Un titolo a Wimbledon è il tipo di trionfo che cambia la vita e che ha mandato la testa e il cuore dei precedenti vincitori sulle nuvole. Sinner, un ventiquattrenne alto e affascinante che ha già accumulato una fortuna a nove cifre in premi in denaro e contratti di sponsorizzazione, potrebbe soddisfare quasi ogni desiderio con pochi tocchi del suo telefono. Ma è tornato a casa", così scrive il The New York Times. Che racconta anche qualche retroscena inedito: Jannik che dorme nella vecchia camera da letto del fratello perché la sua ora è piena di altre cose; Jannik che va a fare passeggiate. Gioca a carte e giochi da tavolo con i suoi parenti più stretti e a golf con il padre, quando quest'ultimo non è costretto a lavorare nel ristorante locale dove lavora come chef. Incontra alcuni vecchi amici e guida lungo le pittoresche strade di montagna. E poi racconta.

Sinner e le parole sulla sua famiglia

"Affrontiamo il successo e la sconfitta allo stesso modo - ha detto Sinner in una rara intervista a due al Cincinnati Open all'inizio di questo mese -. La cosa più importante è che siamo in salute e che ci stiamo divertendo insieme, Certo, se vinco sono tutti più felici. Ma allo stesso tempo, anche se perdo, sono felici che io torni, che io voglia vederli, che io mi diverta con i miei amici e con le persone a cui tengo davvero tanto. Quindi è stato qualcosa di molto, molto bello in entrambi i sensi. Credo che nei momenti importanti ci stia tornare a casa per rivedere le persone che amo". Ecco questo lato di Sinner fa impazzire gli americani. Non a caso, nell'articolo si legge ancora: "Nel corso degli anni, i re e le regine del tennis hanno assunto ogni sorta di identità. Frequentatori di locali notturni. Celebrità titaniche che amano stare a stretto contatto con i re della moda e della finanza. Sinner sembra fermamente deciso a scegliere l'identità che gli viene naturale, almeno per ora. Lui vuole disperatamente rimanere un ragazzo semplice, proveniente da una famiglia semplice, figlio di un cuoco e di una cameriera e fratello di un istruttore di vigili del fuoco". I suoi genitori non sono a New York: "Troppo lontano, troppo affollato", ammette Jannik. Che poi svela pure un'altra cosa: è stato divertente battere Cahill a golf. "Non avevo mai giocato così", ha raccontato.

Sinner e le parole sul futuro

Tornando al tennis, con la solita compostezza sul futuro Sinner dice: "Dobbiamo sempre migliorare perché gli altri sanno come gioco e mi possono raggiungere". Vero, ma è altrettanto vero che lui, che vinca o che perda, ha sempre un obiettivo: tornare a Sesto, a casa sua, senza far trascorrere troppo tempo. Perché è lì, e solo lì, che si ferma. E respira davvero.