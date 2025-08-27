Sinner e il commento che fa ridere tutti in diretta tv sul nuovo look di Alcaraz: "Se lo facessi io..."

Dopo la vittoria facile in tre set al debutto agli Us Open contro Kopriva, Sinner ritrova il sorriso. Rilassato su una poltroncina in diretta tv, Jannik commenta il nuovo look del suo rivale in campo Carlos Alcaraz: “Onestamente a lui sta bene qualsiasi taglio, che siano capelli lunghi o corti”. Il numero uno al mondo non ci pensa proprio a cambiare look, al massimo una spuntatina ogni tanto: “La reazione dei miei fan se li facessi io in questo modo? La cosa buona è che non non mi riconoscerebbero neanche!”, commenta Sinner ridendo. “No, comunque fra due o tre giorni ricresceranno”. Il tema del nuovo taglio di Alcaraz è molto discusso a New York. Una domanda su questo a Sinner la fanno anche in conferenza stampa, e lui risponde, questa volta più serio: "Non mi stanno bene i capelli corti, più che altro per quello. Altrimenti sarebbe anche più comodo no? Ognuno è diverso, lui sta bene sia così sia quando ce l'ha un po' più lunghi".
Alcaraz e il nuovo look, per un errore...
Alcaraz ha rivelato che il nuovo taglio di capelli è frutto di un errore del fratello, che evidentemente ha scordato di mettere la misura giusta nella macchinetta. L’intento infatti era solo accorciarli, ma l’unico modo per rimediare al danno ormai era rasarli tutti. I pensieri però adesso sono tutti al campo: Carlos vuole la finale e il sorpasso in classifica su Sinner, ma Jannik al debutto ha fatto capire subito che non sarà facile togliergli lo scettro.