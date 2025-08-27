Sinner, la reazione a sorpresa a New York sul ritiro di Draper diventa virale

ROMA - Al termine della sessione di allenamento con l’americano Ethan Quinn, a Jannik Sinner è arrivata la notizia del ritiro di Jack Draper. Il britannico, testa di serie numero 5, avrebbe potuto incrociare il numero 1 del mondo nei quarti di finale, rappresentando uno degli ostacoli più insidiosi nella corsa al titolo. L'azzurro, ripreso in un video, è seduto in panchina in una piccola pausa dall'allenamento. Apprende la notizia e rimane a bocca aperta: una notizia che non si aspettava. Con l'uscita di Draper, lo scenario del tabellone si modifica e, almeno sulla carta, il cammino di Sinner potrebbe diventare leggermente più agevole, anche se le insidie, come sempre negli Slam, non mancano.