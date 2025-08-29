Sinner e la gag su Alcaraz in conferenza: "Quanto tempo abbiamo?". E le sue scarpe diventano virali

Le sue scarpe arancioni, con la scritta Jannik in bella vista , hanno spopolato sul web, diventando immediatamente virali. Jannik Sinner continua a vincere e a scatenare entusiasmo. Al termine d el match vinto con Popyrin , che lo ha proiettato al terzo turno degli Us Open, il tennista azzurro si è soffermato sul duello con Carlos Alcaraz. Quando in sala stampa gli è stata chiesto cosa cambiasse nell'incontrare lo spagnolo su superfici diverse, Jannik ha scherzato: "Beh, non so quanto tempo abbiamo".

Sinner su Alcaraz: "Una fortuna averlo con noi"

Poi, entrando nello specifico: "Non lo so, penso che sia un giocatore completo, ovviamente. Penso che l'abbiamo visto in molte, moltissime occasioni, vincere il Roland Garros, vincere Wimbledon e vincere qui. Dimostra che sa giocare su ogni superficie. Ho visto la sua partita qui, e sta giocando molto, molto bene e al momento non sbaglia quasi nessun colpo. Quindi è sicuro di sé. Questo rende molto difficile giocare contro di lui, perché tatticamente si preparano le partite in modi diversi a seconda di dove si gioca". Sinner considera Alcaraz, "un grande favorito in ogni torneo in cui gioca perché ha così tante soluzioni e stili di gioco con cui può risolvere i problemi. Ci sono molte cose che lo rendono così difficile da affrontare, ma è fantastico per lo sport. È bello avere uno come Carlos, divertente e bello da guardare, ed è questo che la gente ama. È fantastico averlo con noi".