Sinner, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sono arrivate al terzo turno contro Denis Shapovalov le prime difficoltà dello US Open per Jannik Sinner, che ha perso un set e ha rischiato di perderne anche un secondo. È però riuscito a girare il match e a salire in cattedra dalla metà del terzo parziale in poi, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e un quarto. Importante vittoria per il numero uno al mondo, capace di superare alcuni momenti di difficoltà e di domare un avversario che a tratti ha giocato un tennis di altissimo livello. Sinner che ha dunque raggiunto la seconda settimana a New York, ottenendo la decima vittoria consecutiva: ne mancano ancora quattro per raggiungere l'obiettivo principale, vale a dire difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.