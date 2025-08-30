Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo ha rischiato contro Shapovalov, perdendo anche un set, ma è riuscito a raggiungere la seconda settimana: prosegue la difesa del titolo
2 min

Sono arrivate al terzo turno contro Denis Shapovalov le prime difficoltà dello US Open per Jannik Sinner, che ha perso un set e ha rischiato di perderne anche un secondo. È però riuscito a girare il match e a salire in cattedra dalla metà del terzo parziale in poi, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e un quarto. Importante vittoria per il numero uno al mondo, capace di superare alcuni momenti di difficoltà e di domare un avversario che a tratti ha giocato un tennis di altissimo livello. Sinner che ha dunque raggiunto la seconda settimana a New York, ottenendo la decima vittoria consecutiva: ne mancano ancora quattro per raggiungere l'obiettivo principale, vale a dire difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. 

Sinner agli ottavi, quando si gioca il match

La prossima sfida di Jannik Sinner è in programma lunedì 1 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire. 

Chi sarà il prossimo avversario di Sinner

Agli ottavi, Jannik se la vedrà contro il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik e lo statunitense Tommy Paul.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

