Sinner, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sono arrivate al terzo turno contro Denis Shapovalov le prime difficoltà dello US Open per Jannik Sinner, che ha perso un set e ha rischiato di perderne anche un secondo. È però riuscito a girare il match e a salire in cattedra dalla metà del terzo parziale in poi, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e un quarto. Importante vittoria per il numero uno al mondo, capace di superare alcuni momenti di difficoltà e di domare un avversario che a tratti ha giocato un tennis di altissimo livello. Sinner che ha dunque raggiunto la seconda settimana a New York, ottenendo la decima vittoria consecutiva: ne mancano ancora quattro per raggiungere l'obiettivo principale, vale a dire difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.
Sinner agli ottavi, quando si gioca il match
La prossima sfida di Jannik Sinner è in programma lunedì 1 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire.
Chi sarà il prossimo avversario di Sinner
Agli ottavi, Jannik se la vedrà contro il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik e lo statunitense Tommy Paul.
Dove vedere l'incontro in diretta tv
Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880