US Open, Sinner l'ha rifatto: decisiva per la vittoria contro Auger-Aliassime una palla break annullata

Jannik Sinner l'aveva fatto al terzo turno contro Denis Shapovalov e l'ha rifatto contro un altro canadese, Felix Auger-Aliassime , in semifinale allo US Open . L'azzurro ha perso gli unici due set del suo torneo contro i due giocatori nordamericani, ma è riuscito comunque a batterli per 3-1 . C'è da dire, però, che in entrambe le occasioni, ha seriamente rischiato di dover giocare un quinto set. E se l'ha evitato è per una situazione favorevole che si è verificata due volte. Contro Shapovalov, Sinner si era trovato sotto 0-3 nel terzo con tanto di chance del doppio break da fronteggiare. Uscito indenne da quel game, ha dato il via alla rimonta, prevalendo per 6-3 e poi portando a casa anche quarto set e match. Contro Auger-Aliassime si è ripetuta una situazione simile, seppur con un paio di differenze.

Il punto che ha svoltato la partita

Il 15 che ha consentito a Sinner di chiuderla in quattro set e risparmiare energie in vista della finale contro Alcaraz ha avuto luogo nel quarto gioco del quarto parziale. Jannik aveva già dovuto annullare due palle break nel turno di battuta precedente e si è trovato sotto 30-40. Auger-Aliassime ha disputato un punto incredibile, difendendosi da fenomeno e scagliando un potente dritto lungolinea da 3-4 metri fuori dal campo, che contro la maggior parte degli avversari sarebbe stato vincente. Sinner invece si è inventato un colpo fuori dal mondo che si candida a essere tra i più belli del torneo: si tratta di un rovescio difensivo in diagonale, mentre indietreggiava, che ha pizzicato pochi centimetri di riga. Un punto che, col senno di poi, è risultato decisivo perché Jannik ha portato a casa il game - dopo aver salvato altre due palle break - e soprattutto ha strappato la battuta all'avversario subito dopo, consolidando il vantaggio. Avanti 4-2, non è stato più ripreso e si è regalato la quarta finale Slam in stagione.