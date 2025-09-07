Perché Sinner ha bisogno di Alcaraz (e viceversa)

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
La diarchia Sinner-Alcaraz sembra destinata a dominare il tennis mondiale, almeno fino a quando non emergerà un pretendente alternativo alla corona del ranking e ai successi nei grandi tornei. I due sono grandi rivali, forse pure amici, ma hanno tanto bisogno l’uno dell’altro. Più
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte