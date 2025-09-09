Sinner, il giorno dopo il ko: la colazione con Laila Hasanovic e i propositi per il futuro

Prima il dovere, poi il piacere. Dopo aver lottato con Alcaraz nella finalissima degli Us Open, Jannik Sinner ha fatto colazione con Laila Hasanovic nella suite del Baccarat Hotel, non pensando per qualche ora a come prendersi la vendetta contro l’uomo che gli ha soffiato la prima posizione nel ranking mondiale. A New York, quindi, si è scritto un altro capitolo rosa tra il campionissimo italiano e la modella danese, pizzicata in tribuna durante il torneo più importante degli Stati Uniti d'America e conquistata con un... gelato. Sinner sembra aver preso sul serio la storia con Laila, la cui immagine è sullo sfondo del suo cellullare.