Sinner, il giorno dopo il ko: la colazione con Laila Hasanovic e i propositi per il futuro

Prima il dovere, poi il piacere. Dopo aver lottato con Alcaraz nella finalissima degli Us Open, Jannik Sinner ha fatto colazione con Laila Hasanovic nella suite del Baccarat Hotel, non pensando per qualche ora a come prendersi la vendetta contro l’uomo che gli ha soffiato la prima posizione nel ranking mondiale. A New York, quindi, si è scritto un altro capitolo rosa tra il campionissimo italiano e la modella danese, pizzicata in tribuna durante il torneo più importante degli Stati Uniti d'America e conquistata con un... gelato. Sinner sembra aver preso sul serio la storia con Laila, la cui immagine è sullo sfondo del suo cellullare.
Sinner vola in Asia
Sinner, dopo il ko, ha pensato a come rimettere la freccia su Alcaraz: "Cambierò un paio di dettagli del servizio: certo non diventerò mancino... Né sarò mai Carlos. Sarò sempre me stesso ma voglio spingermi in aree nuove, fuori dalla comfort zone. Così quando tornerò nella mia, mi sentirò più forte". Il suo programma nell'immediato prevede la partecipazione all’ATP 500 di Pechino (25 settembre-1 ottobre) e poi al Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre). Laila potrebbe seguirlo anche in Asia. L'amore, del resto, non conosce confini.