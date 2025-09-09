Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Kalinskaya, l'ex di Sinner svela: "Rune ci prova con me e non solo. Secondo me..."

La vecchia compagna di Jannik ha rivelato di essere stata contattata più volte dal tennista danese: "Sta mandando messaggi a tutte, fa queste cose senza pensarci troppo, è disperato"
Kalinskaya, l'ex di Sinner svela: "Rune ci prova con me e non solo. Secondo me..."
2 min

Il nome di Anna Kalinskaya è ricordato dai tifosi italiani per essere l'ex di Jannik Sinner, fidanzato ora con la modella danese Laila Hasanovic. La tennista russa sta vivendo una buona stagione in campo, reduce dall'eliminazione al terzo turno degli Us Open dopo un grande match contro Iga Swiatek. E fuori dal campo ha svelato il forte interesse da parte di Holger Rune, che però non è stato ricambiato, rivelando anche dei dettagli particolari.

Rune ci prova con l'ex di Sinner: "È un po' disperato"

Ospite al podcast First and Red con la giornalista Anna Chakvedtadz, Kalinskaya ha svelato: "Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersiSì, si tratta di Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito. Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O forse è solo un po’ disperato". La russa non è l'unica tennista ad aver risposto duramente al tentativo di approccio di Rune. Solo qualche mese fa era diventata virale la risposta di Veronica Kudermetova: "Guarda su Instagram… ho un marito".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner e il retroscena ineditoAlcaraz, il messaggio a Sinner