Kalinskaya, l'ex di Sinner svela: "Rune ci prova con me e non solo. Secondo me..."

Il nome di Anna Kalinskaya è ricordato dai tifosi italiani per essere l'ex di Jannik Sinner, fidanzato ora con la modella danese Laila Hasanovic. La tennista russa sta vivendo una buona stagione in campo, reduce dall'eliminazione al terzo turno degli Us Open dopo un grande match contro Iga Swiatek. E fuori dal campo ha svelato il forte interesse da parte di Holger Rune, che però non è stato ricambiato, rivelando anche dei dettagli particolari.
Rune ci prova con l'ex di Sinner: "È un po' disperato"
Ospite al podcast First and Red con la giornalista Anna Chakvedtadz, Kalinskaya ha svelato: "Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi. Sì, si tratta di Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito. Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O forse è solo un po’ disperato". La russa non è l'unica tennista ad aver risposto duramente al tentativo di approccio di Rune. Solo qualche mese fa era diventata virale la risposta di Veronica Kudermetova: "Guarda su Instagram… ho un marito".