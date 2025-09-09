Kalinskaya, l'ex di Sinner svela: "Rune ci prova con me e non solo. Secondo me..."

Il nome di Anna Kalinskaya è ricordato dai tifosi italiani per essere l'ex di Jannik Sinner , fidanzato ora con la modella danese Laila Hasanovic . La tennista russa sta vivendo una buona stagione in campo, reduce dall'eliminazione al terzo turno degli Us Open dopo un grande match contro Iga Swiatek. E fuori dal campo ha svelato il forte interesse da parte di Holger Rune , che però non è stato ricambiato, rivelando anche dei dettagli particolari.

Rune ci prova con l'ex di Sinner: "È un po' disperato"

Ospite al podcast First and Red con la giornalista Anna Chakvedtadz, Kalinskaya ha svelato: "Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi. Sì, si tratta di Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito. Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O forse è solo un po’ disperato". La russa non è l'unica tennista ad aver risposto duramente al tentativo di approccio di Rune. Solo qualche mese fa era diventata virale la risposta di Veronica Kudermetova: "Guarda su Instagram… ho un marito".