Sinner e il retroscena da brividi di Vagnozzi dopo New York: "Nessuno sa le notti in cui piangeva..."

Simone Vagnozzi torna sulla sconfitta di Jannik Sinner nella finale degli Us Open e svela alcuni retroscena legati al campione azzurro. Sinner, che oltre a perdere il torneo si è visto superare dallo spagnolo nella classifica Atp, lasciando la prima posizione, ha fatto autocritica al termine della sfida con Alcaraz, evidenziando i suoi errori.