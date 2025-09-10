Sinner e il retroscena da brividi di Vagnozzi dopo New York: "Nessuno sa le notti in cui piangeva..."

Simone Vagnozzi torna sulla sconfitta di Jannik Sinner nella finale degli Us Open e svela alcuni retroscena legati al campione azzurro. Sinner, che oltre a perdere il torneo si è visto superare dallo spagnolo nella classifica Atp, lasciando la prima posizione, ha fatto autocritica al termine della sfida con Alcaraz, evidenziando i suoi errori.
Vagnozzi e il retroscena su Sinner
Vagnozzi, che conosce alla perfezione pregi, difetti e sentimenti del tennista altoatesino, ha ribadito: "Jannik non gioca solo contro l’avversario dall’altra parte della rete. Gioca contro le aspettative di un Paese intero", ha detto ai microfoni di Rai Sport. "Tutti vedono la sconfitta, ma non vedono le notti in cui piangeva, i giorni in cui non riusciva nemmeno ad alzare il braccio per la stanchezza" .