Toni Nadal è sicuro, con questo Alcaraz Sinner non può fare nulla: "Completamente sopraffatto..."

"Nemmeno il miglior Sinner avrebbe battuto Alcaraz": parola di Toni Nadal , che dopo aver visto la finale degli Us Open si è espresso in maniera netta su chi è il più forte tra l'italiano e lo spagnolo. "Oltre a conquistare il suo sesto titolo del Grande Slam - ha scritto zio Toni in un editoriale per El Pais - Carlos ha impedito al suo grande rivale di raggiungerlo a cinque vittorie in questa categoria di tornei e lo ha quasi definitivamente scavalcato nella corsa per chiudere l’anno come numero uno. Forse questa domenica non abbiamo visto la migliore versione di Jannik, ma oserei dire che, anche se l’avesse mostrata, dubito che avrebbe potuto affrontare un Carlos che ha giocato a questi livelli".

"Il primo set il migliore mai visto giocare da Alcaraz"

Insomma, contro questa versione di Alcaraz, Sinner poteva fare veramente poco. Toni Nadal non lo aveva mai visto così: "Il primo set dello spagnolo è stato uno dei migliori, se non il migliore, che abbia mai visto giocare ad Alcaraz. Ha rasentato la perfezione, ha giocato a una velocità altissima, ha commesso pochissimi errori e, inoltre, ha saputo variare il ritmo dei suoi colpi quando la situazione lo richiedeva. Se c’è stato un momento di preoccupazione durante la partita, è stato proprio nel set successivo. Mettendo in mostra il suo straordinario livello tennistico, una grinta inesauribile, grande creatività, potenza e intelligenza, Carlos è tornato padrone dell’incontro e non ha mai più concesso nulla al suo rivale" .

Toni Nadal: "Sinner sopraffatto da Alcaraz"

Adesso tocca a Sinner prendere le contromisure e lavorare per farsi trovare pronto la prossima volta, proprio come ha fatto Alcaraz dopo la sconfitta a Wimbledon: "Credo che, molto saggiamente, sia Alcaraz che il suo team tecnico abbiano preso nota di quanto accaduto nel loro ultimo scontro a Wimbledon. In quell’occasione, la scarsa varietà dei suoi colpi aveva permesso a Sinner di imporre il proprio stile. Questa volta, invece, è stato Alcaraz a dettare il ritmo della partita fin dall’inizio. Jannik è stato completamente sopraffatto dall’intensità, dalla varietà e dalla qualità dei colpi del suo avversario" .