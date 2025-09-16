Tennis o pasta? La risposta di Sinner è esilarante

Simpatico, scherzoso, semplicemente Jannik Sinner . Prima di tornare a pieno ritmo in campo, il numero uno azzurro si è concesso un momento di svago con Explora Journeys, rispondendo a una serie di domande curiose e “scomode” in un gioco di preferiresti. Qualche scelta è arrivata senza esitazioni: tra servizio e risposta Jannik non ha dubbi – “risposta” – e tra colazione dolce o salata vince nettamente la prima: “Dolce, tutti i giorni. Amo i dolci” . Nessuna fatica neppure a scegliere tra una settimana senza pasta o senza tennis: “Una settimana senza tennis, così posso andare in crociera” , ha scherzato.

Il Sinner divertente che ti aspetti

Altre risposte hanno mostrato un lato più riflessivo: “Il mio obiettivo è giocare sempre sui campi centrali – ha detto – ma i secondari ti permettono di sentirti più sicuro e rilassato”. Più difficile, ma solo sulla carta, la scelta tra alba e tramonto: “Direi tramonto”. Tra una giornata in piscina o una alla spa vince la piscina, mentre sugli allenamenti Jannik non ha esitazioni: “Mi piace il tapis roulant”. Ma la risposta che racconta meglio il suo carattere è forse quella più delicata: una brutta vittoria o una bella sconfitta? "Una brutta vittoria – ha detto sorridendo – perché odio perdere”. Scelte semplici, altre più ragionate, ma tutte in linea con la personalità di un ragazzo che, a soli 24 anni, è già una delle stelle più luminose del tennis mondiale.