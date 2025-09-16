Bufera social su Fedez per la nuova canzone, l'insulto a Sinner è gravissimo: "Ha l'accento di Hitler". Piovono critiche

Un insulto in piena regola. Fedez torna a far parlare di sé e lo fa nel modo peggiore, attaccando il fuoriclasse del tennis italiano Jannik Sinner . Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie Instagram una strofa che sembra appartenere a un nuovo brano inedito. Un testo graffiante in cui prende di mira diversi personaggi noti, tra cui anche Jannik Sinner. L'attacco però è fuori controllo: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". L'accostamento a dir poco fuori luogo ha scatenato una vera bufera social, che era forse l'obiettivo dello stesso Fedez.

L'attacco gratuito e fuori luogo di Fedez

Il riferimento è alle origini altoatesine del numero 2 del tennis mondiale, nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, di origini sia altoatesine che austriache. Nonostante ciò, Sinner ha dichiarato più volte di sentirsi "italiano al 100%". Una frase che evidentemente non è bastata a Fedez per evitare un insulto gratuito che giustamente ha suscitato indignazione in tantissimi utenti sui social. "Cattiveria gratuita", "sei un mostro e basta" si legge in alcuni commenti. E non sono nemmeno i più aggressivi.