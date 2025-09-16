Bufera social su Fedez per la nuova canzone, l'insulto a Sinner è gravissimo: "Ha l'accento di Hitler". Piovono critiche

Un insulto in piena regola. Fedez torna a far parlare di sé e lo fa nel modo peggiore, attaccando il fuoriclasse del tennis italiano Jannik Sinner. Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie Instagram una strofa che sembra appartenere a un nuovo brano inedito. Un testo graffiante in cui prende di mira diversi personaggi noti, tra cui anche Jannik Sinner. L'attacco però è fuori controllo: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". L'accostamento a dir poco fuori luogo ha scatenato una vera bufera social, che era forse l'obiettivo dello stesso Fedez.
L'attacco gratuito e fuori luogo di Fedez
Il riferimento è alle origini altoatesine del numero 2 del tennis mondiale, nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, di origini sia altoatesine che austriache. Nonostante ciò, Sinner ha dichiarato più volte di sentirsi "italiano al 100%". Una frase che evidentemente non è bastata a Fedez per evitare un insulto gratuito che giustamente ha suscitato indignazione in tantissimi utenti sui social. "Cattiveria gratuita", "sei un mostro e basta" si legge in alcuni commenti. E non sono nemmeno i più aggressivi.