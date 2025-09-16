Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Sostenere i bambini e i giovani atleti": Jannik presenta la Sinner Foundation

"Lo sport mi ha insegnato disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita". Con l'azzurro anche Domenicali, Vittur e Wintour. E Il New York Times lo definisce "una guida per i giovani"
"Sostenere i bambini e i giovani atleti": Jannik presenta la Sinner Foundation© ANSA
Xavier Jacobelli
1 min

Milano, 18 settembre: Sinner presenta ufficialmente la Jannik Sinner Foundation (JSF) , l'organizzazione no profit che  il fuoriclasse ha fortemente voluto per sostenere i bambini e i giovani atleti con gli strumenti dell'educazione e della pratica sportiva, in Italia e nel mondo. "Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stes

