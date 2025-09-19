Il rilancio di Sinner: "Dopo gli Us Open ho staccato la spina. Ora cambierò qualcosa"

"Sono pronto a fare qualche cambiamento". Jannik Sinner torna a parlare e rilancia le sue ambizioni. In occasione della presentazione della Fondazione che porta il suo nome, il campione azzurro ha parlato dei prossimi obiettivi: "Se sono pronto a ripartire? Certo, l'obiettivo resterà sempre quello di tirare la palla sul campo, ma ovviamente ce ne saranno anche di nuovi. Ora parto per Pechino, ci sono ancora tanti tornei importanti per me però mi sento pronto fisicamente".