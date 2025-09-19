Il rilancio di Sinner: "Dopo gli Us Open ho staccato la spina. Ora cambierò qualcosa"

"Sono pronto a fare qualche cambiamento". Jannik Sinner torna a parlare e rilancia le sue ambizioni. In occasione della presentazione della Fondazione che porta il suo nome, il campione azzurro ha parlato dei prossimi obiettivi: "Se sono pronto a ripartire? Certo, l'obiettivo resterà sempre quello di tirare la palla sul campo, ma ovviamente ce ne saranno anche di nuovi. Ora parto per Pechino, ci sono ancora tanti tornei importanti per me però mi sento pronto fisicamente".
Sinner e il futuro: "Pronto a cambiare qualcosa"
Il numero due al mondo prova ad accantonare la delusione dopo la sconfitta nella finale degli Us Open. "Dopo quella gara ho staccato un pò la spina. Ora mi sento pronto per ripartire: sono pronto per fare qualche cambiamento e per diventare un giocatore ancora migliore", ha concluso Sinner.