La Fondazione Sinner, lo Slam solidale che onora Jannik

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
In campo, Jannik Sinner tornerà a Pechino. Intanto, la Fondazione con il suo nome ha già vinto uno Slam solidale che onora il fuoriclasse del tennis mondiale, perfettamente aderente alla massima confuciana secondo la quale colui che desidera assicurarsi il bene degli altri si è già assicurato il proprio. Lo dimostra la prima iniziativa intrapresa nel campo scolastico: sostegno concreto a Global Partnership for Education (Gpe), il pi&
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte