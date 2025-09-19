Fedez: "Chiedo scusa a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi"

MILANO - "Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa". Così Fedez durante il suo concerto in corso questa sera al Forum di Assago (Milano), alludendo alle polemiche su una sua canzone in cui Jannik Sinner viene definito "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".

Fedez: "Vi spiego il ragionamento su quella rima"

"Ci tengo a spiegare il ragionamento che c'era dietro questa rima, che ovviamente non si capiva, mi rendo perfettamente conto non si capisse. 'Tutto il Contrario' è un brano dove io prendo delle tesi e le porto all'esasperazione. Nel brano originale dico, sono convinto, sono d'accordo con Dell'Utri, la mafia non esiste e ovviamente io non sono d'accordo con Dell'Utri e porto all'esasperazione dei concetti", spiega Fedez. "E in questo caso quello che avevo l'impressione di fare, mi è riuscito malissimo, era di prendere e utilizzare la stessa lente, lo stesso paradosso che viene utilizzato per degli atleti italiani che nascono, vivono in Italia e che molto spesso non vengono considerati dei veri italiani perché hanno il colore di una pelle diversa dalla nostra, e applicarlo sul più grande sportivo vivente in Italia. Non ci sono riuscito e l'unica cosa che posso fare davanti a voi è chiedere scusa", conclude il rapper milanese.