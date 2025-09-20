Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Chi è Alejandro Resnicoff, il possibile nuovo fisioterapista di Sinner apparso in un video virale

Il medico argentino ha oltre 15 anni di esperienza nel circuito ATP
1 min

Sarà Alejandro Resnicoff il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner? Dopo il video diventato virale ieri sui social sembra qualcosa in più di una semplice suggestione. Dopo la presentazione della propria fondazione, il numero 2 del mondo è pronto alla partenza per la Cina, dove giocherà il 500 di Pechino (25 settembre-1° ottobre) e il Masters 1000 di Shanghai (1°-12 ottobre). All’uscita dall’hotel, Sinner si è concesso per foto e autografi. Da uno dei video postati arriva l’indizio: Resnicoff è alle spalle dell’altoatesino, intento a parlare con il manager Alex Vittur.

Chi è Alejandro Resnico

Il fisioterapista argentino, con oltre 15 anni di esperienza nel circuito ATP, come riporta SpazioTennis, non sarebbe proprio un nome casuale: già lo scorso anno lo aveva trattato agli US Open, nel match in campo contro Draper e anche fuori dal campo, quando era già conclusa la collaborazione con Naldi.

