Chi è Alejandro Resnicoff, il possibile nuovo fisioterapista di Sinner apparso in un video virale

Sarà Alejandro Resnicoff il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner? Dopo il video diventato virale ieri sui social sembra qualcosa in più di una semplice suggestione. Dopo la presentazione della propria fondazione, il numero 2 del mondo è pronto alla partenza per la Cina, dove giocherà il 500 di Pechino (25 settembre-1° ottobre) e il Masters 1000 di Shanghai (1°-12 ottobre). All’uscita dall’hotel, Sinner si è concesso per foto e autografi. Da uno dei video postati arriva l’indizio: Resnicoff è alle spalle dell’altoatesino, intento a parlare con il manager Alex Vittur.