Sinner incanta la Cina: la magia che scatena i tifosi 

La Cina si esalta per le giocate di Jannik Sinner. Il tennista italiano prenderà parte al torneo di Pechino, che inizierà il prossimo 25 settembre. Dopo aver presentato la sua Fondazione a Milano, il numero 2 al mondo è volato in Cina ed ha iniziato gli allenamenti, che hanno scatenato la curiosità e l'entusiasmo del pubblico cinese, accorso in massa per vederlo all'opera.

Sinner, il numero che ha esaltato i tifosi cinesi

Nel corso di una delle sessioni di allenamento, Sinner è stato protagonista di un numero divertente, diventato virale sui social. L'azzurro, dopo una serie di smash, ha controllato la traiettoria di una pallina che gli è stata lanciata e l'ha infilata nei pantaloncini al volo. Una giocata che ha esaltato i tifosi presenti, che hanno accompagnato il numero del tennista azzurro (che ha esultato per la magia riuscita, come se avesse segnato un punto in partita), con un "Oooooh" di approvazione.