Sinner: "Il ko con Alcaraz? Ho riflettuto molto, cambieranno tante cose..."

"Sono contento di essere tornato. Il corpo e la mente sono in buona forma. Dopo un periodo riposo è fantastico giocare nuovamente un torneo e non vedo l'ora di scoprire come andrà in Cina. Mi sto preparando al meglio e spero di giocare un buon tennis". Lo ha detto Jannik Sinner , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ATP 500 di Pechino . "Il primo turno non è mai facile - ha aggiunto l'azzurro, reduce dalla finale dello US Open persa contro Carlos Alcaraz e atteso al debutto dall'esperto Marin Cilic - Avremo bisogno di tempo per mettere le cose a posto, ma stiamo lavorando in maniera dura . Per essere un giocatore forte è importante che io non dimentichi la mia identità. Allo stesso tempo, devo inserire qualcosina e vedere cosa potrò fare nei tornei di Pechino e Shanghai. Da Vienna in poi, invece, le cose cambieranno perché si giocherà indoor".

Sinner: "Abbiamo riflettuto sulla finale con Alcaraz"

Sinner ha poi parlato della finale di New York in cui è stato sconfitto in quattro set da Alcaraz: "Abbiamo riflettuto tanto su quel match e stiamo apportando tanti piccoli cambiamenti, oltre a lavorare su cose nuove. Non so dire quanto riuscirò a mettere in pratica i cambiamenti perché la partita e l'allenamento sono cose diverse. Sono però motivato e felice di lavorare per essere un giocatore migliore". Infine, un commento sul nuovo fisioterapista, Alejandro Resnicoff: "È molto esperto, ma d'altronde è nel circuito ATP da 15 anni. Ho lavorato un po' con lui negli anni in cui non avevo un fisioterapista ed è un grande privilegio averlo ora per me. Rispecchia il nostro modo di essere come team, ma c'è bisogno di tempo per eventuali miglioramenti: non è che è arrivato e cambia tutto".