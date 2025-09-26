Sinner e l'arma segreta che cambia tutto a Pechino: il dato che colma il gap con Alcaraz

Dopo la sconfitta nella finale dello US Open contro Carlos Alcaraz c'era grande curiosità per vedere in azione Jannik Sinner. L'azzurro, che ha perso il numero uno al mondo dopo 65 settimane consecutive, è rientrato in campo nell'ATP 500 di Pechino dopo due settimane di pausa e ha esordito con una comoda vittoria ai danni del croato Marin Cilic. La notizia in sé non è tanto il 6-2 6-2 con cui ha superato, come da pronostico, l'esperto avversario, bensì le novità apportate al suo gioco. Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko a New York, Sinner aveva infatti ammesso di esser stato troppo prevedibile, promettendosi di uscire dalla sua comfort zone e cambiare qualcosa nel suo tennis. Detto, fatto. In Cina ha giocato più slice del solito e si è presentato più spesso a rete. Ovviamente in maniera limitata, senza stravolgere il suo gioco, ma ad alti livelli anche i dettagli possono fare la differenza.