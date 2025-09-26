Sinner e l'arma segreta che cambia tutto a Pechino: il dato che colma il gap con Alcaraz

Dopo la sconfitta nella finale dello US Open contro Carlos Alcaraz c'era grande curiosità per vedere in azione Jannik Sinner. L'azzurro, che ha perso il numero uno al mondo dopo 65 settimane consecutive, è rientrato in campo nell'ATP 500 di Pechino dopo due settimane di pausa e ha esordito con una comoda vittoria ai danni del croato Marin Cilic. La notizia in sé non è tanto il 6-2 6-2 con cui ha superato, come da pronostico, l'esperto avversario, bensì le novità apportate al suo gioco. Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko a New York, Sinner aveva infatti ammesso di esser stato troppo prevedibile, promettendosi di uscire dalla sua comfort zone e cambiare qualcosa nel suo tennis. Detto, fatto. In Cina ha giocato più slice del solito e si è presentato più spesso a rete. Ovviamente in maniera limitata, senza stravolgere il suo gioco, ma ad alti livelli anche i dettagli possono fare la differenza.
L'arma segreta di Sinner
La statistica che non era passata inosservata nella sconfitta contro Alcaraz allo US Open era la percentuale di prime in campo: appena il 48%. Al ritorno in campo, dunque, ci si attendeva una reazione da parte di Jannik anche sotto questo punto di vista. Dopo aver lavorato a lungo in queste due settimane insieme al coach Simone Vagnozzi, i risultati si sono subito visti. Nel match contro Cilic ha infatti servito il 77% di prime, che tradotto significa: 3 prime di servizio in campo ogni 4. Eloquente il fatto che in carriera ci fosse riuscito appena tre volte. Con tutto il rispetto per Cilic, ovviamente conterà di più farlo nelle finali e nei match più difficili, ma non si può negare che sia un incoraggiante punto di partenza. Per tornare a battere Alcaraz - cosa che gli è riuscita una sola volta nelle ultime sette sfide - Jannik ha bisogno del servizio e in particolare di una prima efficace e messa in campo con costanza.