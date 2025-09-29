Sinner-De Minaur, semifinale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ancora una semifinale in Cina per Jannik Sinner, che ha superato con il punteggio di 6-1 7-5 l'ungherese Marozsan e ha proseguito il suo cammino nell'ATP 500 di Pechino. Il tennista azzurro, prima testa di serie, è stato quasi sempre in controllo del match ma ha rischiato grosso nella seconda frazione. Dopo aver sprecato quattro palle break (di cui tre consecutive) sul 4-3, ha perso la battuta e si è ritrovato a rispondere per il set. Poco male perché da quel momento ha inanellato un parziale di 12 punti a 1 e si è qualificato per la semifinale, dove troverà Alex De Minaur. L'australiano ci arriverà riposato poiché il suo avversario, il ceco Jakub Mensik, è stato costretto al ritiro sul 4-1 nel primo set. Sinner partirà nettamente favorito e mette nel mirino quella che sarebbe la sua terza finale consecutiva a Pechino (vittorioso nel 2023 su Medvedev, sconfitto nel 2024 da Alcaraz).
Sinner-De Minaur, data e orario del match
La semifinale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, valida per l'ATP 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond Court nella giornata di martedì 30 settembre con inizio non prima delle 08:00 italiane (le 14:00 locali).
Sinner-De Minaur, i precedenti
I due giocatori si sono affrontati 10 volte in carriera e ha sempre vinto Jannik. Proprio sul cemento è andato in scena l'unico confronto del 2025, nei quarti dell'Australian Open, con vittoria dell'azzurro per 6-3 6-2 6-1.
Dove vedere il match di Sinner in tv
La semifinale con Jannik Sinner protagonista sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 31.320
SECONDO TURNO – $ 58.735
QUARTI DI FINALE – $ 110.030
SEMIFINALE – $ 215.360
FINALE – $ 404.105
VINCITORE – $ 751.075