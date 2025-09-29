Sinner-De Minaur, semifinale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ancora una semifinale in Cina per Jannik Sinner, che ha superato con il punteggio di 6-1 7-5 l'ungherese Marozsan e ha proseguito il suo cammino nell'ATP 500 di Pechino. Il tennista azzurro, prima testa di serie, è stato quasi sempre in controllo del match ma ha rischiato grosso nella seconda frazione. Dopo aver sprecato quattro palle break (di cui tre consecutive) sul 4-3, ha perso la battuta e si è ritrovato a rispondere per il set. Poco male perché da quel momento ha inanellato un parziale di 12 punti a 1 e si è qualificato per la semifinale, dove troverà Alex De Minaur. L'australiano ci arriverà riposato poiché il suo avversario, il ceco Jakub Mensik, è stato costretto al ritiro sul 4-1 nel primo set. Sinner partirà nettamente favorito e mette nel mirino quella che sarebbe la sua terza finale consecutiva a Pechino (vittorioso nel 2023 su Medvedev, sconfitto nel 2024 da Alcaraz).