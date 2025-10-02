Sinner diventa un guerriero dell'esercito di terracotta a Shanghai! Svelata la statua dedicata a lui

SHANGHAI (Cina) - Reduce dalla vittoria nel torneo Atp 500 di Pechino, Jannik Sinner è stato accolto da re a Shanghai, dove nei prossimi giorni tenterà di conservare il titolo nel Masters 1000 locale vinto lo scorso anno. Come promesso nel 2024, quando Sinner si è imposto in finale su Djokovic , gli organizzatori del torneo hanno regalato al tennista altoatesino una statua del famoso esercito di terracotta con il suo volto e la racchetta tra le mani.

Sinner e la statua

Il dono, a grandezza naturale, è stato svelato a Sinner nelle scorse ore e immortalato da fotografi e telecamere: il numero 2 del mondo è rimasto piacevolmente sbalordito dalla statua, ha fatto alcune foto al regalo con il suo smartphone e poi si è messo in posa accanto alla scultura che lo rappresenta in versione guerriera. Il dono in realtà non è appannaggio del solo Sinner, ma viene riservato, per tradizione, a tutti i vincitori del torneo Masters 1000 di Shanghai.