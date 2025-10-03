Sinner diventa un cappuccino: a Pechino sono tutti pazzi per Jannik

PECHINO (CINA) - Impazza, come non mai, la Sinner-mania in Cina. Reduce dal trionfo all'Open di Pechino nella finalissima dominata contro lo statunitense Tien - terzo titolo del 2025 e 21° totale in carriera - il numero due al mondo si prepara per esordire al Masters 1000 di Shanghai dove sfiderà il tedesco Altmaier. Nella megalopoli cinese, gli organizzatori del torneo hanno donato al tennista altoatesino una statua del famoso esercito di terracotta con il suo volto (poco somigliante) e la racchetta tra le mani. Anche a Pechino non hanno voluto sfigurare, omaggiando il campione altoatesino.
Sinner diventa un cappuccino
Il fuoriclasse azzurro, amatissimo in Oriente, è infatti diventato un... cappuccino. All'Olympic Green Tennis Centre di Pechino, impianto che ha ospitato fino a pochi giorni fa l'Atp 500, c'è un bar automatizzato che serve una bevanda a dir poco speciale. Tra il latte e il caffè, si nota infatti la decorazione dell'azzurro. Un'iniziativa che ha fatto piacere ai tantissimi fan di Jannik.