Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner diventa un cappuccino: a Pechino sono tutti pazzi per Jannik

In Cina, dopo il trionfo contro Tien all'Atp 500, impazza come non mai la 'Jannik-mania': i dettagli
Sinner diventa un cappuccino: a Pechino sono tutti pazzi per Jannik
2 min
Tagssinner

PECHINO (CINA) - Impazza, come non mai, la Sinner-mania in Cina. Reduce dal trionfo all'Open di Pechino nella finalissima dominata contro lo statunitense Tien - terzo titolo del 2025 e 21° totale in carriera - il numero due al mondo si prepara per esordire al Masters 1000 di Shanghai dove sfiderà il tedesco Altmaier. Nella megalopoli cinese, gli organizzatori del torneo hanno donato al tennista altoatesino una statua del famoso esercito di terracotta con il suo volto (poco somigliante) e la racchetta tra le mani. Anche a Pechino non hanno voluto sfigurare, omaggiando il campione altoatesino.

Sinner diventa un cappuccino

Il fuoriclasse azzurro, amatissimo in Oriente, è infatti diventato un... cappuccino. All'Olympic Green Tennis Centre di Pechino, impianto che ha ospitato fino a pochi giorni fa l'Atp 500, c'è un bar automatizzato che serve una bevanda a dir poco speciale. Tra il latte e il caffè, si nota infatti la decorazione dell'azzurro. Un'iniziativa che ha fatto piacere ai tantissimi fan di Jannik.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner diventa un guerriero a ShanghaiQuanto ha guadagnato Sinner a Pechino