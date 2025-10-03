Sinner diventa un cappuccino: a Pechino sono tutti pazzi per Jannik

PECHINO (CINA) - Impazza, come non mai, la Sinner-mania in Cina. Reduce dal trionfo all'Open di Pechino nella finalissima dominata contro lo statunitense Tien - terzo titolo del 2025 e 21° totale in carriera - il numero due al mondo si prepara per esordire al Masters 1000 di Shanghai dove sfiderà il tedesco Altmaier. Nella megalopoli cinese, gli organizzatori del torneo hanno donato al tennista altoatesino una statua del famoso esercito di terracotta con il suo volto (poco somigliante) e la racchetta tra le mani. Anche a Pechino non hanno voluto sfigurare, omaggiando il campione altoatesino.