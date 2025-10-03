Sinner, l'ATP gli dà un bonus extra per i risultati del 2024: la cifra è da capogiro

Tramite i propri canali ufficiali, l'ATP ha reso noto di aver finalizzato la distribuzione del profit sharing applicato ai Masters 1000 per la stagione 2024 . Introdotto nel 2022, si tratta di una riforma che mira a distribuire in maniera più equa (50-50) gli utili generati dai tornei '1000'. L'ATP si è quindi impegnato a versato una cifra record di 18,3 milioni di dollari , suddivisa in base ai punti conquistati tra un totale di 186 giocatori. A beneficiarne sono stati ovviamente coloro che hanno avuto accesso al bonus pool da 20.5 milioni di dollari (un altro premio riservato ai 30 giocatori che conquistano più punti tra i Masters 1000 e le Nitto ATP Finals ), ma anche i tennisti fuori dai primi 100-200 hanno ricevuto un po' di denaro. A testimonianza di come i tanto (legittimamente) criticati nuovi Masters 1000 spalmati su 12 giorni portino un benefico economico non indifferente. Al primo posto di questa classifica c'è Jannik Sinner , grande protagonista del 2024 - stagione chiusa al numero uno al mondo - con una cifra da capogiro.

Quanto ha guadagnato Sinner

Sommando il profit sharing, il montepremi e il bonus pool, Jannik Sinner ha incassato la bellezza di 7 milioni 718 mila 397 dollari nel 2024. Questa la suddivisione precisa: 1,333,770 (profit share), 3,890,361 (prize money), 2,494,266 (bonus pool). L'azzurro ha vinto i Masters 1000 di Miami, Cincinnati, Shanghai e le ATP Finals. Al secondo posto c'è Alexander Zverev, che ha ricevuto 1.2 milioni extra grazie al profit sharing, frutto dei titoli a Roma e Parigi ma soprattutto di una continuità pazzesca: ha infatti raggiunto almeno gli ottavi in tutti e 9 i Masters 1000 stagionali. Completano la top 5 relativa alla suddivisione del profit sharing Andrey Rublev (698,474), Carlos Alcaraz (600,197) e Daniil Medvedev, appaiato al quinto posto con Stefanos Tsitsipas (589,667).