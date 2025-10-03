Sinner, l'ATP gli dà un bonus extra per i risultati del 2024: la cifra è da capogiro

Tramite i propri canali ufficiali, l'ATP ha reso noto di aver finalizzato la distribuzione del profit sharing applicato ai Masters 1000 per la stagione 2024. Introdotto nel 2022, si tratta di una riforma che mira a distribuire in maniera più equa (50-50) gli utili generati dai tornei '1000'. L'ATP si è quindi impegnato a versato una cifra record di 18,3 milioni di dollari, suddivisa in base ai punti conquistati tra un totale di 186 giocatori. A beneficiarne sono stati ovviamente coloro che hanno avuto accesso al bonus pool da 20.5 milioni di dollari (un altro premio riservato ai 30 giocatori che conquistano più punti tra i Masters 1000 e le Nitto ATP Finals), ma anche i tennisti fuori dai primi 100-200 hanno ricevuto un po' di denaro. A testimonianza di come i tanto (legittimamente) criticati nuovi Masters 1000 spalmati su 12 giorni portino un benefico economico non indifferente. Al primo posto di questa classifica c'è Jannik Sinner, grande protagonista del 2024 - stagione chiusa al numero uno al mondo - con una cifra da capogiro.
Quanto ha guadagnato Sinner
Sommando il profit sharing, il montepremi e il bonus pool, Jannik Sinner ha incassato la bellezza di 7 milioni 718 mila 397 dollari nel 2024. Questa la suddivisione precisa: 1,333,770 (profit share), 3,890,361 (prize money), 2,494,266 (bonus pool). L'azzurro ha vinto i Masters 1000 di Miami, Cincinnati, Shanghai e le ATP Finals. Al secondo posto c'è Alexander Zverev, che ha ricevuto 1.2 milioni extra grazie al profit sharing, frutto dei titoli a Roma e Parigi ma soprattutto di una continuità pazzesca: ha infatti raggiunto almeno gli ottavi in tutti e 9 i Masters 1000 stagionali. Completano la top 5 relativa alla suddivisione del profit sharing Andrey Rublev (698,474), Carlos Alcaraz (600,197) e Daniil Medvedev, appaiato al quinto posto con Stefanos Tsitsipas (589,667).