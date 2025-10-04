Hanno fatto parecchio rumore le parole di Zverev sui campi realizzati tutti uguali apposta per favorire Sinner e Alcaraz . Dopo aver sconfitto Altmaier al debutto, Jannik ha replicato al tedesco numero 3 nel ranking Atp: “Sai, i campi non li facciamo io e Carlos e non governiamo il mondo del tennis - le parole di Jannik - non è una nostra decisione. Noi cerchiamo di adattarci in ogni situazione. Sento che comunque ogni settimana è un po’ diversa. Ho giocato dell’ottimo tennis anche quando i campi erano più veloci. Ma non sono io a fare i campi, io cerco soltanto di adattarmi e giocare il miglior tennis possibile, solo questo". Una risposta elegante a un'uscita non proprio carina di Zverev. Del resto i numeri parlano chiaro: Alexander è ancora numero tre al mondo, ma a una distanza siderale dall'italiano e dallo spagnolo e il motivo non può essere rappresentato dalle superfici dei campi.

Sinner, le belle parole per Alcaraz e Djokovic

Dopo la risposta a Zverev, Sinner ha dedicato due bei pensieri ad Alcaraz e Djokovic. Sull'assenza di Carlos a Shanghai: "È un peccato che non sia qui perché penso sia il giocatore che tutti vogliono vedere". È invece presente Nole, con Jannik l'incrocio potrebbe avvenire in semifinale: "È fantastico condividere questo tempo con lui e giocare nello stesso torneo due volte di seguito. È un grande onore per me competere con lui, ed è fantastico per il nostro sport che sia ancora in campo".

Sinner: "A Shanghai si fatica molto"

Il debutto è filato liscio contro Altmaier, che a Roland Garros nel 2023 lo aveva battuto in cinque set. Al di là del risultato però, le condizioni climatiche a Shanghai sono un bel problema anche per Sinner: “Qui è molto più umido, si fatica molto e si sprecano molte energie: ora è fondamentale recuperare. Ho avuto poco tempo dalla finale di Pechino. Sapevo che sarebbe stato difficile: bisogna dosare le forze per arrivare in fondo all'incontro. Sarà importante recuperare, ma da domani dovrò anche alzare il livello del mio tennis. Sono contento di essere riuscito a superare questa partita. Daniel mi aveva battuto l'ultima volta che ci siamo incontrati. Ho cercato di servire bene nei momenti importanti”.