Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner, la risposta elegante alle polemiche: "I campi non li facciamo io e Alcaraz..."

Il tennista italiano replica alle insinuazioni di Zverev sulle superfici fatte apposta per favorire lui e Carlos. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
3 min
Tagssinner

Hanno fatto parecchio rumore le parole di Zverev sui campi realizzati tutti uguali apposta per favorire Sinner e Alcaraz. Dopo aver sconfitto Altmaier al debutto, Jannik ha replicato al tedesco numero 3 nel ranking Atp: “Sai, i campi non li facciamo io e Carlos e non governiamo il mondo del tennis - le parole di Jannik - non è una nostra decisione. Noi cerchiamo di adattarci in ogni situazione. Sento che comunque ogni settimana è un po’ diversa. Ho giocato dell’ottimo tennis anche quando i campi erano più veloci. Ma non sono io a fare i campi, io cerco soltanto di adattarmi e giocare il miglior tennis possibile, solo questo". Una risposta elegante a un'uscita non proprio carina di Zverev. Del resto i numeri parlano chiaro: Alexander è ancora numero tre al mondo, ma a una distanza siderale dall'italiano e dallo spagnolo e il motivo non può essere rappresentato dalle superfici dei campi. 

Sinner, le belle parole per Alcaraz e Djokovic

Dopo la risposta a Zverev, Sinner ha dedicato due bei pensieri ad Alcaraz e Djokovic. Sull'assenza di Carlos a Shanghai: "È un peccato che non sia qui perché penso sia il giocatore che tutti vogliono vedere". È invece presente Nole, con Jannik l'incrocio potrebbe avvenire in semifinale: "È fantastico condividere questo tempo con lui e giocare nello stesso torneo due volte di seguito. È un grande onore per me competere con lui, ed è fantastico per il nostro sport che sia ancora in campo".

Sinner: "A Shanghai si fatica molto"

Il debutto è filato liscio contro Altmaier, che a Roland Garros nel 2023 lo aveva battuto in cinque set. Al di là del risultato però, le condizioni climatiche a Shanghai sono un bel problema anche per Sinner: “Qui è molto più umido, si fatica molto e si sprecano molte energie: ora è fondamentale recuperare. Ho avuto poco tempo dalla finale di Pechino. Sapevo che sarebbe stato difficile: bisogna dosare le forze per arrivare in fondo all'incontro. Sarà importante recuperare, ma da domani dovrò anche alzare il livello del mio tennis. Sono contento di essere riuscito a superare questa partita. Daniel mi aveva battuto l'ultima volta che ci siamo incontrati. Ho cercato di servire bene nei momenti importanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Zverev e il duro messaggioSinner-Griekspoor, quando si gioca