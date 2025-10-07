Panatta senza filtri: "Ma chi se ne frega di punti e classifica, Sinner pensi a...". Poi la battuta a Pietrangeli

Come al solito senza filtri, Adriano Panatta in un lungo articolo scritto di suo pugno sul Corriere della sera analizza il momento del tennis partendo dal ritiro di Sinner. Si gioca troppo? Sì. I giocatori ne fanno le spese e si lamentano? Sì. E allora perché non dicono mai di no? Per soldi, sponsor e fama? Sì. "Ma chi se ne frega", è la sintesi del pensiero di Panatta che, ammette: "Non riguarda solo Sinner e non è un problema fisico quanto, piuttosto, dell'intero sistema". Scrive infatti Panatta: "Non capitava spesso ai miei tempi di dover affrontare tornei impossibili, ne ricordo appena uno a Forest Hills. Ma allora era più facile girare i tacchi e andarsene, mandando a quel paese chi di dovere. Oggi magari è meno facile, non lo so, ma si può dire no preventivamente. Alcaraz l’ha fatto prima di Shanghai. Bella mossa Carletto, poco da dire. Hai visto giusto, Sinner ha giocato a Pechino, poi a Shanghai. Ora è atteso dai milioni di Riad, poi Vienna, l’indoor a Parigi, le Finals e la Davis. Tutto in un mese e mezzo. Mi chiedo, ma è proprio necessario questo tour de force? C’era proprio bisogno di andare a Pechino? Conosco la replica: i punti, la classifica, il numero uno… E chissenefrega di tutto questo non ce lo mettete? Vero è che Sinner ha avuto una stagione corta per via della stupida squalifica doping, ma il discorso di fondo non cambia".