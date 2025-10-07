Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Panatta senza filtri: "Ma chi se ne frega di punti e classifica, Sinner pensi a...". Poi la battuta a Pietrangeli

L'ex campione scrive al Corriere della Sera e, come al solito, non usa giri di parole sul tour de force dei tennisti
3 min

Come al solito senza filtri, Adriano Panatta in un lungo articolo scritto di suo pugno sul Corriere della sera analizza il momento del tennis partendo dal ritiro di Sinner. Si gioca troppo? Sì. I giocatori ne fanno le spese e si lamentano? Sì. E allora perché non dicono mai di no? Per soldi, sponsor e fama? Sì. "Ma chi se ne frega", è la sintesi del pensiero di Panatta che, ammette: "Non riguarda solo Sinner e non è un problema fisico quanto, piuttosto, dell'intero sistema". Scrive infatti Panatta: "Non capitava spesso ai miei tempi di dover affrontare tornei impossibili, ne ricordo appena uno a Forest Hills. Ma allora era più facile girare i tacchi e andarsene, mandando a quel paese chi di dovere. Oggi magari è meno facile, non lo so, ma si può dire no preventivamente. Alcaraz l’ha fatto prima di Shanghai. Bella mossa Carletto, poco da dire. Hai visto giusto, Sinner ha giocato a Pechino, poi a Shanghai. Ora è atteso dai milioni di Riad, poi Vienna, l’indoor a Parigi, le Finals e la Davis. Tutto in un mese e mezzo. Mi chiedo, ma è proprio necessario questo tour de force? C’era proprio bisogno di andare a Pechino? Conosco la replica: i punti, la classifica, il numero uno… E chissenefrega di tutto questo non ce lo mettete?  Vero è che Sinner ha avuto una stagione corta per via della stupida squalifica doping, ma il discorso di fondo non cambia".

Panatta, i tanti tornei e la battuta a Pietrangeli

Va detto che da sempre Panatta ha posto l'accento su questa situazione, per lui non c'è niente di nuovo e, infatti, lo ribadisce: "Nicola Pietrangeli, cui voglio davvero molto bene, recrimina sempre di essere nato troppo presto perché con il tennis di oggi avrebbe fatto soldi a palate. Sa già come la penso, ma gli rispondo una volta di più, indirettamente… Sono felice di essere nato «troppo presto», perché in un tennis così non mi sarei divertito neanche un po’". Sarà vero? O è l'ennesima provocazione? Non si sa. Si sa, però, che il calendario troppo fitto è una bolla che rischia di scoppiare presto. E Panatta, questo, lo ha capito.

 

 

 

 

