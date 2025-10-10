Ceccon invidioso dei soldi di Sinner, la risposta che svela tutto: "Una stupidaggine perché..."

Avevano fatto discutere le dichiarazioni che Thomas Ceccon aveva rilasciato la scorsa estate in un'intervista a Repubblica, riguardanti Jannik Sinner ma anche la differenza tra il nuovo e il tennis. "Non siamo Sinner, i nostri sport hanno una diversa visibilità. Pochi minuti e via” aveva spiegato il nuotatore azzurro, definendo "divertente" l'esperienza da testimonial. Ceccon aveva fin da subito precisato come non ci fosse nessuna invidia nei confronti di Jannik - "Sono diventato un suo grande fan" - tuttavia aveva messo in evidenza le differenze a livello economico tra i due sport: "Chi vince Wimbledon guadagna 3 milioni e mezzo di euro, meritatissimi, per carità, ma non c’è confronto con una gara di nuoto dove se ti va bene prendi 15 mila dollari. E dove magari ti confondono con un altro”. A distanza di mesi, l'oro olimpico nei 100 dorso è tornato a toccare l'argomento.