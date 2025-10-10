Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ceccon invidioso dei soldi di Sinner, la risposta che svela tutto: "Una stupidaggine perché..."

Etichettato come geloso di Jannik in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate mesi fa, il nuotatore italiano ha fatto chiarezza e smentito le accuse
2 min

Avevano fatto discutere le dichiarazioni che Thomas Ceccon aveva rilasciato la scorsa estate in un'intervista a Repubblica, riguardanti Jannik Sinner ma anche la differenza tra il nuovo e il tennis. "Non siamo Sinner, i nostri sport hanno una diversa visibilità. Pochi minuti e via” aveva spiegato il nuotatore azzurro, definendo "divertente" l'esperienza da testimonial. Ceccon aveva fin da subito precisato come non ci fosse nessuna invidia nei confronti di Jannik - "Sono diventato un suo grande fan" - tuttavia aveva messo in evidenza le differenze a livello economico tra i due sport: "Chi vince Wimbledon guadagna 3 milioni e mezzo di euro, meritatissimi, per carità, ma non c’è confronto con una gara di nuoto dove se ti va bene prendi 15 mila dollari. E dove magari ti confondono con un altro”. A distanza di mesi, l'oro olimpico nei 100 dorso è tornato a toccare l'argomento.

La risposta di Ceccon alle accuse

Intervistato dal Corriere della Sera, a Ceccon è stato ricordato di essere stato accusato di provare invidia nei confronti di Jannik Sinner e dei suoi guadagni. Eloquente la sua replica: "Una stupidaggine gigantesca. Mi avevano chiesto la diversa visibilità tra tennis e nuoto. Dire che noi nuotatori se va bene guadagniamo 15mila dollari è un dato di fatto, non è gelosia. Io sono tifoso di Jannik. Ma tra titoli, like, click, tante cose vengono stravolte diventando senza senso". Ha quindi voluto mettere in chiaro le cose e spegnere ogni tipo di polemica il nuotatore italiano, che ha rivendicato le proprie dichiarazioni ma allo stesso tempo ha smentito qualsiasi tipo di frecciata a un'altra eccellenza italiana come Sinner.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Roddick risponde ai tifosi che criticano SinnerPaolini e il consiglio segreto di Sinner