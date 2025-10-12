Sinner, un'accoglienza da emiro in Arabia: lo sbarco di Jannik a Riyad per il Six Kings Slam

ROMA - Jannik Sinner pronto a tornare in campo. Il numero 2 del mondo è atterrato questa sera a Riyad, dove prenderà parte al Six Kings Slam, il prestigioso torneo-esibizione che scatterà mercoledì alle 18.30 (ora italiana), con diretta esclusiva su Netflix. Appena arrivato nella capitale saudita, Sinner è stato accolto da un caloroso gruppo di tifosi che lo attendeva con entusiasmo. Tra sorrisi, selfie e applausi, il tennista altoatesino ha ricevuto anche un mazzo di fiori in segno di benvenuto, prima di incontrare gli emiri locali, in un clima di grande cordialità.