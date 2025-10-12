Sinner, un'accoglienza da emiro in Arabia: lo sbarco di Jannik a Riyad per il Six Kings Slam

ROMA - Jannik Sinner pronto a tornare in campo. Il numero 2 del mondo è atterrato questa sera a Riyad, dove prenderà parte al Six Kings Slam, il prestigioso torneo-esibizione che scatterà mercoledì alle 18.30 (ora italiana), con diretta esclusiva su Netflix. Appena arrivato nella capitale saudita, Sinner è stato accolto da un caloroso gruppo di tifosi che lo attendeva con entusiasmo. Tra sorrisi, selfie e applausi, il tennista altoatesino ha ricevuto anche un mazzo di fiori in segno di benvenuto, prima di incontrare gli emiri locali, in un clima di grande cordialità.
Quando gioca Sinner a Riyad
Dopo il ritiro a Shanghai causato dai crampi, Jannik si è concesso qualche giorno di meritato riposo, ma ora è pronto a tornare in campo. Lunedì svolgerà il suo primo allenamento alla Anb Arena, impianto che ospiterà l’evento. Il debutto di Sinner sarà contro Stefanos Tsitsipas previsto nella giornata di mercoledì 15 ottobre (18:30 ore italiane). una sfida attesa che potrebbe aprirgli le porte della semifinale, dove ad attendere il vincitore ci sarà Novak Djokovic. “Sono molto felice di tornare qui”, le prime parole di Jannik in terra araba. Inizia da qui la sua avventura.