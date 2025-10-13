Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam: dove vederla in tv, orario e quando si gioca

Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del Six Kings Slam , ricco evento d'esibizione in programma a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita. Dopo il ritiro nel Masters 1000 di Shanghai - in occasione del match di terzo turno contro Tallon Griekspoor, a causa dei crampi - l'azzurro era tornato a Montecarlo ma è già volato nuovamente in Asia. È infatti chiamato a difendere il titolo nel torneo denominato Six Kings Slam, dove dodici mesi fa sconfisse in finale Carlos Alcaraz . Sinner aprire le danze contro il greco Stefanos Tsitsipas e partirà nettamente favorito. Confermarsi campione è sicuramente un obiettivo, ma saranno importanti anche le risposte che riceverà dal tennis e dal fisico in vista degli ultimi tornei stagionali sul suo amato cemento indoor.

Sinner-Tsitsipas, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Tsitsipas, valevole per i quarti di finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si disputerà mercoledì 15 ottobre a partire dalle ore 18:30.

Sinner-Tsitsipas, i precedenti

Il greco è uno dei pochi avversari contro cui Jannik ha un bilancio sfavorevole nei confronti diretti: è infatti in svantaggio per 6-3. C'è però da dire che ha vinto due delle tre sfide più recenti (a Rotterdam e alle Nitto ATP Finals nel 2023). Inoltre, la sconfitta maturata lo scorso anno a Montecarlo porta con sé un asterisco vista l'errata chiamata della giudice di sedia in un momento clou del terzo set.

Sinner-Tsitsipas, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Tsitsipas a Riyad sarà trasmesso in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming ha infatti acquisito i diritti dell'evento, ergo per assistere alle partite di Jannik sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Six Kings Slam, il montepremi

Solamente per partecipare al torneo, ai sei giocatori è stato garantito un cachet pari a un milione e mezzo di dollari, vale a dire all'incirca 1,3 milioni di euro. Uno tra Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev e Tsitsipas lascerà però Riyad con il quadruplo della cifra. Per il vincitore è infatti previsto un altro assegno da quattro milioni e mezzo di dollari, ovvero 3,9 milioni di euro, per un totale di 6 milioni di dollari (5,2 milioni di euro) complessivi.