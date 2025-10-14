Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner e la battuta al giornalista: “Vuoi palleggiare con me? Ma io non sono più…”. Poi scendono in campo e finisce cosí

L'ex numero uno del mondo protagonista di un simpatico siparietto a Riyad, dove si prepara per difendere il titolo nel 'Six Kings Slam': i dettagli
2 min

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Avversario inedito per Jannik Sinner a Riyad, in Arabia Saudita, dove il numero 2 del mondo si prepara a difendere il titolo nel 'Six Kings Slam' (esordirà domani, 15 ottobre, contro il greco Stefanos Tsitsipas) ed è stato intanto protagonista di un simpatico siparietto.

Sinner, siparietto in campo con il giornalista prima del Six Kings Slam

Durante il suo allenamento l'azzurro (lo scorso anno vincitore di questo torneo di esibizione dotato di un ricchissimo montepremi) ha scambiato qualche battuta con Ubaldo Scanagatta“Sono venuto qui solo perché mi avevi detto che le mie domande ti erano mancate!", gli ha detto il giornalista. “Sì ma l’ho detto prima di Roma…”, è stata la risposta scherzosa di Sinner che poi è stato 'sfidato' dal suo interlocutore: “Ho portato la racchetta, se mi fai giocare due minuti aggiungo un numero uno del mondo alla mia collezione. Ho giocato con sei numeri uno…”. Divertita la risposta: "Ma io non sono più numero uno!”  ha replicato Jannik, prima di accettare l'invito e scambiare qualche palleggio con l'inedito 'sfidante'.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

