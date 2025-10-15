Sinner mania in Cina, tutti pazzi per il gadget che parla con la sua voce: ecco cosa dice

In Cina sono pazzi di Jannik Sinner. Il tennista italiano è una stella, tanto che sono stati creati dei gadget particolari con la sua voce e la sua faccia. Uno però è speciale, un po’ fuori dal coro. Si tratta di una sorta di antistress che può essere premuto: a ogni affondo con le dita l’aggeggio spara una fase di Jannik in cinese. “Ciàcià” è una di queste (“Ciao Ciao”), ma dice anche “Ciao a tutti, qui Jannik”. Il gadget ovviamente è diventato virale sui social e in molti chiedono di poterlo acquistare.