Sinner mania in Cina, tutti pazzi per il gadget che parla con la sua voce: ecco cosa dice

In Cina sono pazzi di Jannik Sinner. Il tennista italiano è una stella, tanto che sono stati creati dei gadget particolari con la sua voce e la sua faccia. Uno però è speciale, un po’ fuori dal coro. Si tratta di una sorta di antistress che può essere premuto: a ogni affondo con le dita l’aggeggio spara una fase di Jannik in cinese. “Ciàcià” è una di queste (“Ciao Ciao”), ma dice anche “Ciao a tutti, qui Jannik”. Il gadget ovviamente è diventato virale sui social e in molti chiedono di poterlo acquistare.
Sinner e il legame con la Cina
Sinner non ha mai nascosto di aver un feeling particolare con la Cina: "Il calore del pubblico cinese? È fantastico. È un tipo di supporto diverso che apprezzo molto. Ricevo un sacco di regali, è bello essere qui. Sento che è cresciuto molto negli ultimi due anni. Quando sono arrivato, la gente mi conosceva già, il che è stato fantastico”. L’ultimo gadget conferma che la Cina ama Jannik.