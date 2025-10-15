Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner mania in Cina, tutti pazzi per il gadget che parla con la sua voce: ecco cosa dice

In Asia va di moda un aggeggio che, se premuto, riproduce delle frasi del tennista azzurro: i dettagli
2 min

In Cina sono pazzi di Jannik Sinner. Il tennista italiano è una stella, tanto che sono stati creati dei gadget particolari con la sua voce e la sua faccia. Uno però è speciale, un po’ fuori dal coro. Si tratta di una sorta di antistress che può essere premuto: a ogni affondo con le dita l’aggeggio spara una fase di Jannik in cinese. “Ciàcià” è una di queste (“Ciao Ciao”), ma dice anche “Ciao a tutti, qui Jannik”. Il gadget ovviamente è diventato virale sui social e in molti chiedono di poterlo acquistare.   

Sinner e il legame con la Cina 

Sinner non ha mai nascosto di aver un feeling particolare con la Cina: "Il calore del pubblico cinese? È fantastico. È un tipo di supporto diverso che apprezzo molto. Ricevo un sacco di regali, è bello essere qui. Sento che è cresciuto molto negli ultimi due anni. Quando sono arrivato, la gente mi conosceva già, il che è stato fantastico”. L’ultimo gadget conferma che la Cina ama Jannik. 

thumbnail

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner e la battuta al giornalistaLa brutta frase di Kyrgios