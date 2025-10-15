Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner e l'imprevisto durante l'intervista dopo la vittoria su Tsitipas: un ragazzo gli chiede la giacca ma poi arriva la security e...

Il numero due al mondo aveva appena finito di parlare a bordocampo con i giornalisti di Netflix quando un ragazzo gli si è avvicinato per chiedergli la felpa della Nike. Mentre l'azzurro stava parlando con lui, ecco arrivare la security: cosa è successo
Sinner e l'imprevisto durante l'intervista dopo la vittoria su Tsitipas: un ragazzo gli chiede la giacca ma poi arriva la security e...
1 min
Un piccolo imprevisto è andato in scena a Riad, un fuori programma che ha vivacizzato il post partita di Sinner dopo la vittoria contro Tsitsipas all'esordio nel ricco torneo d'esibizione Six Kings Slam. L'azzurro numero due al mondo aveva appena finito di rispondere alle domande dei tre giornalisti di Netflix quando, appena allontanatosi dal gruppo, è stato cordialmente avvicinato da un ragazzo intenzionato a chiedergli la felpa della Nike. Mentre Jannik, dopo avergli dato il cinque, gli stava spiegando i motivi che gli impedivano di privarsi del prezioso cimelio, ecco spuntare alle spalle dell'"invasore di campo" uno dei bodyguard della security. Il colosso ha agguantato per il petto il giovane fan e lo ha letteralmente alzato di peso per allontanarlo dal campo. Un fuori programma frizzante senza alcun tipo di conseguenze.    

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner