Sinner e l'imprevisto durante l'intervista dopo la vittoria su Tsitipas: un ragazzo gli chiede la giacca ma poi arriva la security e...

Un piccolo imprevisto è andato in scena a Riad, un fuori programma che ha vivacizzato il post partita di Sinner dopo la vittoria contro Tsitsipas all'esordio nel ricco torneo d'esibizione Six Kings Slam. L'azzurro numero due al mondo aveva appena finito di rispondere alle domande dei tre giornalisti di Netflix quando, appena allontanatosi dal gruppo, è stato cordialmente avvicinato da un ragazzo intenzionato a chiedergli la felpa della Nike. Mentre Jannik, dopo avergli dato il cinque, gli stava spiegando i motivi che gli impedivano di privarsi del prezioso cimelio, ecco spuntare alle spalle dell'"invasore di campo" uno dei bodyguard della security. Il colosso ha agguantato per il petto il giovane fan e lo ha letteralmente alzato di peso per allontanarlo dal campo. Un fuori programma frizzante senza alcun tipo di conseguenze.

