Sinner vuole dimenticare gli Us Open: ecco perché la finale con Alcaraz al Six Kings Slam è importante

Il nuovo capitolo della saga “ Sinneraz” non sarà di certo un’esibizione. Non potrà mai esserlo, quando in palio ci sono 6 milioni di dollari. La verità è che tra Sinner e Alcaraz il match è vero e sentito anche con in palio una fetta di pizza margherita, perché ogni puntata della loro rivalità ha un proprio significato e nessuno dei due (competitivi come sono) ha voglia di cedere al grande rivale. Che sia su un campo da tennis, sui go kart o alla Playstation. Fu così nel 2024, quando la prima edizione del Six Kings Slam fu vinta dall’azzurro per 6-7 6-3 6-3 dopo una lotta d’alto livello. Jannik e Carlos daranno vita oggi (intorno alle 20/20.30, diretta Netflix) alla loro ennesima finale. Prima ci sarà quella del terzo posto tra Djokovic e Fritz (a partire dalle 18.30).

Una sfida che va oltre il montepremi

Tra esibizioni milionarie, tornei Challenger ed eventi ATP, sarà la diciottesima volta (di cui nove finali) che i “Marvellous Two” si affrontano. La vittoria dell’anno passato arrivò nel periodo in cui Sinner aveva ingranato una marcia inarrivabile per tutti. O quasi. Nelle trenta sfide che Jannik disputò da Cincinnati alle Finals di Davis, solo Alcaraz riuscì a sconfiggerlo nell’ultimo atto dell’ATP 500 di Pechino. Ma proprio la vittoria di Riyadh, giunta qualche settimana dopo (peraltro in rimonta), diede uno slancio psicologico molto importante al finale di stagione dell’azzurro. Le condizioni di gioco (velocità del campo, rimbalzi alti) piacciono molto a Sinner, che sul cemento indoor si trova sempre a proprio agio. Nonostante non si tratti di un match ufficiale, e non assegni punti, questo “Sinneraz” potrebbe avere una valenza psicologica importante: nelle cinque finali disputate nel 2025 Alcaraz ha trionfato in quattro circostanze. Se è vero che Cincinnati (ritiro di Sinner dopo 5 giochi) e Roma (Jannik crollato fisicamente dopo un set e appena rientrato dai 3 mesi di sospensione) lasciano il tempo che trovano, e che Wimbledon e Parigi siano stati, in maniera diversa, due match indimenticabili, l’impressione è che l’azzurro voglia scrollarsi di dosso New York, dove Carlitos fu dominante e Jannik in balia. Va riportato il giusto equilibrio in vista delle ultime, fondamentali, settimane del 2025, che avranno nelle Finals di Torino il proprio apice. Senza dimenticare che 6 milioni di dollari rappresentano un bottino eccezionale anche per due paperoni come Alcaraz che Sinner, che grazie a 2/3 vittorie (al meglio dei tre set) a Riyadh possono conquistare il doppio di quanto guadagna il vincitore di Wimbledon, dopo 7 match al meglio dei 5 set.

Arabia on fire

Gli 8.000 spettatori presenti al “The Venue” sono pronti ad assistere al secondo “Sinneraz” della storia di Riyadh. In futuro, però, le grandi sfide dovrebbero essere molte di più. Dal 2028, infatti, l’Arabia Saudita avrà molto probabilmente il proprio Masters 1000, che verrà inserito ufficialmente nel calendario ATP. Nel frattempo l’Arabia si consola con il Six Kings Slam, le WTA Finals (per il secondo anno di fila) e le NextGen ATP Finals in programma a Jeddah a fine dicembre.