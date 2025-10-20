Pietrangeli, che attacco a Sinner sul no alla Coppa Davis: "È un grande schiaffo allo sport italiano. Non capisco..."

"È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano". È questo il duro commento di Nicola Pietrangeli sulla scelta di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis a Bologna: "Non capisco quando parla di scelta difficile - ha detto all'Ansa -, deve giocare a tennis mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un'altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte...", ha proseguito Pietrangeli. "Oggi il mondo è troppo pieno di soldi - ha concluso -. Il cuore lo lasciano da parte…".

