Zoeggeler difende Sinner: "Qual è il problema? Solo perché parla tedesco…"

Zoeggeler difende Sinner sul 'caso' Davis

E sul 'caso' è intervenuto un altro altoatesino come Armin Zoeggeler, ex slittinista con sei podi olimpici (due ori) e dt della nazionale nazionale di slittino, che ha difeso il suo conterranneo: "Si deve avere rispetto per Sinner e per tutto quello che fa. È un professionista, un atleta, un fenomeno, un idolo e un vero sportivo - ha detto a 'LaPresse' -. Per tutto quello che fa per l'Italia, non so, dove sta il problema? Chi dice che non è italiano perché parla tedesco? Se abbiamo solo questi problemi... Io non ne ho, io so quali sono le mie origini, abbiamo un passaporto italiano. Io non ho un problema".