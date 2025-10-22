Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
Zoeggeler difende Sinner: "Qual è il problema? Solo perché parla tedesco…"

L'ex slittinista altoatesino si schiera con il conterraneo, criticato per aver rinunciato a partecipare alle Finals di Davis con l'Italia: cos'ha detto
2 min
TagssinnerDavisZoeggeler

ROMA - Continua a far discutere la rinuncia alle Finals di Davis in programma a Bologna (dal 18 al 23 novembre) da parte di Jannik Sinner, numero 2 del mondo atteso intanto al debutto nell'Atp 500 di Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier (n.51 Atp). C'è chi difende la scelta dell'altoatesino e chi lo critica (come ha fatto Bruno Vespa, finendo a sua volta per essere preso di mira sui social), sostenendo che avrebbe dovuto dare la propria disponibilità al capitano azzurro Filippo Volandri e difendere insieme ai compagni gli ultimi due titoli vinti consecutivamente dall'Italia.

Zoeggeler difende Sinner sul 'caso' Davis

E sul 'caso' è intervenuto un altro altoatesino come Armin Zoeggeler, ex slittinista con sei podi olimpici (due ori) e dt della nazionale nazionale di slittino, che ha difeso il suo conterranneo: "Si deve avere rispetto per Sinner e per tutto quello che fa. È un professionista, un atleta, un fenomeno, un idolo e un vero sportivo - ha detto a 'LaPresse' -. Per tutto quello che fa per l'Italia, non so, dove sta il problema? Chi dice che non è italiano perché parla tedesco? Se abbiamo solo questi problemi... Io non ne ho, io so quali sono le mie origini, abbiamo un passaporto italiano. Io non ho un problema".

 

 

 

