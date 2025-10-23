Sinner-Cobolli diretta Atp Vienna: segui la sfida di oggi LIVE

19:55

Zverev batte Arnaldi: ora tocca a Sinner e Cobolli

Finisce il match tra Zverev e Arnaldi, con il tedesco che batte l'azzurro in due set e vola ai quarti di finale. Ora il campo centrale si libera per Sinner-Cobolli.

19:40

Sinner e Cobolli, come arrivano a questa sfida

Sinner ha dominato all'esordio, battendo per 6-0, 6-2 in cinquantanove minuti il tedesco Altmaier. Un po' più di fatica per Cobolli, che ha battuto per 7-6, 6-2 Machac dopo le delusioni a Pechino e Shanghai dove è stato sempre eliminato al secondo turno.

19:31

Atp Vienna, Berrettini aspetta gli altri azzurri ai quarti

19:22

Sinner sfida Cobolli per la prima volta

Sinner, numero 2 del mondo, e Cobolli, numero 22 del mondo, non si sono mai scontrati ufficialmente in carriera. A Vienna andrà in scena un derby azzurro inedito: solo uno dei due potrà avanzare ai quarti di finale.

19:19

L'Italia può vincere la Coppa Davis senza Sinner? L'analisi

19:14

Sinner aspetta Arnaldi-Zverev per scendere in campo

Sinner e Cobolli scenderanno in campo dopo la sfida tra Arnaldi e Zverev, con l'azzurro che ha perso il primo set per 6-4.

19:12

Sinner risponde alle critiche sulla Coppa Davis

19:10

Sinner contro Cobolli: quando inizia e come vederla in diretta

19:08

Sinner sfida Cobolli: è derby azzurro a Vienna

Tra poco la sfida tra i due tennisti italiani nell'ottavo dell'Atp di Vienna. Nessun precedente tra i due: si tratta di un derby azzurro inedito, che varrà l'accesso ai quarti di finale del torneo.

