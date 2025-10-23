Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Sinner-Cobolli diretta Atp Vienna: segui la sfida di oggi LIVE

In scena sul campo centra il derby azzurro tra Jannik e Flavio, una sfida inedita. In palio c'è un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale
5 min
Aggiorna

Dopo il brillante rientro nel circuito, Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 23 ottobre, per affrontare Flavio Cobolli negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna. Grande attesa sul Campo Centrale per un derby a tinte azzurre mai visto prima: questo sarà il primo scontro tra i due azzurri. In palio un posto ai quarti di finale del torneo: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:55

Zverev batte Arnaldi: ora tocca a Sinner e Cobolli

Finisce il match tra Zverev e Arnaldi, con il tedesco che batte l'azzurro in due set e vola ai quarti di finale. Ora il campo centrale si libera per Sinner-Cobolli.

19:40

Sinner e Cobolli, come arrivano a questa sfida

Sinner ha dominato all'esordio, battendo per 6-0, 6-2 in cinquantanove minuti il tedesco Altmaier. Un po' più di fatica per Cobolli, che ha battuto per 7-6, 6-2 Machac dopo le delusioni a Pechino e Shanghai dove è stato sempre eliminato al secondo turno.

19:31

Atp Vienna, Berrettini aspetta gli altri azzurri ai quarti

Tanti gli azzurri agli ottavi di finale di Vienna. In attesa di Arnaldi, dello scontro Sinner-Cobolli e di Musetti, impegnato stasera contro Etcheverry, Matteo Berrettini è il primo a staccare il pass per i quarti. LEGGI TUTTO

19:22

Sinner sfida Cobolli per la prima volta

Sinner, numero 2 del mondo, e Cobolli, numero 22 del mondo, non si sono mai scontrati ufficialmente in carriera. A Vienna andrà in scena un derby azzurro inedito: solo uno dei due potrà avanzare ai quarti di finale.

19:19

L'Italia può vincere la Coppa Davis senza Sinner? L'analisi

L'assenza di Jannik Sinner alle prossime Finali della Coppa Davis resta l'argomento principale: può l'Italia vincere di nuovo anche senza il suo numero uno? L'analisi completa della squadra e degli avversari. LEGGI QUI

19:14

Sinner aspetta Arnaldi-Zverev per scendere in campo

Sinner e Cobolli scenderanno in campo dopo la sfida tra Arnaldi e Zverev, con l'azzurro che ha perso il primo set per 6-4.

19:12

Sinner risponde alle critiche sulla Coppa Davis

Il numero due del mondo viene da giorni colpito da polemiche e critiche dopo il suo 'no' all'Italia per le Finali di Coppa Davis. Prima del derby azzurro, contro Cobolli che invece ci sarà per gli azzurri, Sinner ha finalmente risposto: ecco cosa ha detto. LEGGI TUTTO

19:10

Sinner contro Cobolli: quando inizia e come vederla in diretta

Tutte le informazioni sul derby azzurro tra Sinner e Cobolli: quando inizia e come vederla in diretta, tv o streaming. LEGGI QUI

19:08

Sinner sfida Cobolli: è derby azzurro a Vienna

Tra poco la sfida tra i due tennisti italiani nell'ottavo dell'Atp di Vienna. Nessun precedente tra i due: si tratta di un derby azzurro inedito, che varrà l'accesso ai quarti di finale del torneo.

