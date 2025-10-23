Sinner-Cobolli diretta Atp Vienna: segui la sfida di oggi LIVE
Dopo il brillante rientro nel circuito, Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 23 ottobre, per affrontare Flavio Cobolli negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna. Grande attesa sul Campo Centrale per un derby a tinte azzurre mai visto prima: questo sarà il primo scontro tra i due azzurri. In palio un posto ai quarti di finale del torneo: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
19:55
Zverev batte Arnaldi: ora tocca a Sinner e Cobolli
Finisce il match tra Zverev e Arnaldi, con il tedesco che batte l'azzurro in due set e vola ai quarti di finale. Ora il campo centrale si libera per Sinner-Cobolli.
19:40
Sinner e Cobolli, come arrivano a questa sfida
Sinner ha dominato all'esordio, battendo per 6-0, 6-2 in cinquantanove minuti il tedesco Altmaier. Un po' più di fatica per Cobolli, che ha battuto per 7-6, 6-2 Machac dopo le delusioni a Pechino e Shanghai dove è stato sempre eliminato al secondo turno.
19:31
Atp Vienna, Berrettini aspetta gli altri azzurri ai quarti
19:22
Sinner sfida Cobolli per la prima volta
Sinner, numero 2 del mondo, e Cobolli, numero 22 del mondo, non si sono mai scontrati ufficialmente in carriera. A Vienna andrà in scena un derby azzurro inedito: solo uno dei due potrà avanzare ai quarti di finale.
19:19
L'Italia può vincere la Coppa Davis senza Sinner? L'analisi
19:14
Sinner aspetta Arnaldi-Zverev per scendere in campo
Sinner e Cobolli scenderanno in campo dopo la sfida tra Arnaldi e Zverev, con l'azzurro che ha perso il primo set per 6-4.
19:12
Sinner risponde alle critiche sulla Coppa Davis
19:10
Sinner contro Cobolli: quando inizia e come vederla in diretta
19:08
Sinner sfida Cobolli: è derby azzurro a Vienna
Tra poco la sfida tra i due tennisti italiani nell'ottavo dell'Atp di Vienna. Nessun precedente tra i due: si tratta di un derby azzurro inedito, che varrà l'accesso ai quarti di finale del torneo.
Campo Centrale - Vienna