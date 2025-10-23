Sinner-Bublik, quarti Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell' ATP 500 di Vienna senza perdere un set. Rispetto al comodo successo all'esordio contro Daniel Altmaier, però, ha dovuto faticare molto di più nel secondo turno contro Flavio Cobolli . 6-2 7-6 il punteggio con cui l'ex numero uno al mondo ha avuto la meglio , ottenendo la sua diciassettesima vittoria in carriera in un derby a livello ATP. Campione sul cemento indoor in Austria nel 2023, Sinner ha intenzione di sollevare il titolo anche quest'anno e il suo cammino prosegue ora contro il kazako Alexander Bublik . Numero 16 del ranking, ha sconfitto in due set prima Alejandro Tabilo e poi Francisco Cerundolo.

Sinner-Bublik, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Bublik, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma venerdì 24 ottobre sul Center Court non prima delle ore 17:30.

I precedenti tra Sinner e Bublik

Il tennista azzurro conduce 5-2 nei confronti diretti. I due non si sono mai affrontati sul cemento indoor, mentre nel 2025 si sono sfidati tre volte: Jannik ha vinto al Roland Garros e allo US Open, ma è stato sconfitto ad Halle.

Dove vedere il match in tv

La partita con Jannik Sinner protagonista verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835