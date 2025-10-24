Sinner e Bublik, che risate a rete a fine match: cosa si saranno detti?

Non ha deluso le aspettative il quarto confronto stagionale tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, che si sono sfidati nei quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna. L'azzurro si è imposto con un doppio 6-4 e senza concedere palle break, ma il kazako si è confermato un avversario all'altezza. Rimane dunque un caso isolato il successo di Bublik nel torneo di Halle, considerando che poi Jannik si è imposto allo US Open e appunto a Vienna (lo aveva fatto anche in precedenza al Roland Garros). Al di là dei risultati, però, tra i due giocatori c'è grande stima e quanto accaduto a rete a fine match lo ha dimostrato. Dopo l'ace di Sinner sul match point, i due si sono avvicinati per stringersi la mano e hanno dato vita a un siparietto davvero divertente.