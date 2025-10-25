Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Live
Sinner diretta Atp Vienna: segui la semifinale con De Minaur. Tennis oggi LIVE© Getty Images

Sinner diretta Atp Vienna: segui la semifinale con De Minaur. Tennis oggi LIVE

Il numero due del mondo sfida l'australiano, giustiziere di Berrettini ai quarti: in palio la qualificazione all'atto conclusivo dell'Open austriaco. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
TagsSinner-De Minauratp 500 vienna
Aggiorna

VIENNA (AUSTRIA) - Jannik Sinner sfida Alex De Minaur in semifinale all'Atp 500 di Vienna. Dopo aver regolato con un doppio 6-4 il kazako Bublik ai quarti, il numero due del mondo - nonché prima testa di serie del tabellone viennese - apre il programma di giornata sul Centrale della 'Wiener Stadthalle' contro l'australiano (n.7 del ranking e terzo favorito del seeding), giustiziere di Matteo Berrettini: in palio la qualificazione all'ultimo atto dell'Open austriaco. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

14:55

Fognini difende Sinner dagli assalti dopo il no alla Davis: il messaggio sui social per Jannik è virale

Il tennista ligure ha preso le difese del numero due del mondo dopo la rinuncia alla nazionale: le sue parole pubblicate su una storia Instagram. APPROFONDISCI

14:50

Atp 500 Vienna, il percorso di De Minaur

Primo turno: De Minaur b. Rodionov (Austria) 6-4, 6-1

Secondo turno: De Minaur b. Misolic (Austria) 6-4, 6-4

Quarti di finale: De Minaur b. Berrettini (Ita) 6-1, 7-6 (4)

14:45

Atp 500 Vienna, il percorso di Sinner

Primo turno: Sinner b. Altmaier (Ger) 6-0, 6-2

Secondo turno: Sinner b. Cobolli (Ita) 6-2, 7-6 (4)

Quarti di finale: Sinner b. Bublik (Kaz) 6-4, 6-4

14:40

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

14:30

Sinner e Bublik, che risate a rete a fine match: Jannik ha svelato cosa si sono detti

Il quarto di finale dell'ATP 500 di Vienna si è concluso con un bell'abbraccio tra i due giocatori: una scena molto bella che ha scaldato il cuore dei fan. LEGGI TUTTO

14:20

Sinner-De Minaur, i precedenti

Sono ben undici i confronti diretti tra Jannik e Alex, con l'azzurro che è sempre riuscito ad imporsi. L'ultimo precedente risale alla semifinale dell'Atp 500 di Pechino, dove Jannik si è imposto con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2.

14:10

Atp 500 Vienna, Sinner-De Minaur: dove vedere la semifinale in tv e streaming

Il match tra Jannik e Alex verrà trasmessa, in esclusiva, da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

14:00

Atp 500 Vienna, Sinner-De Minaur: quando e a che ora si gioca

La semifinale dell'Open viennese tra l'azzurro e l'australiano, è in programma oggi (sabato 25 ottobre) come match di apertura sul Campo centrale della 'Wiener Stadthalle'. L'inizio della partita è previsto non prima delle ore 15:00.

Campo centrale, Wiener Stadthalle (Vienna, Austria)

