Sinner inedito, si prende un warning e discute con l'arbitro: "Hai sbagliato...". Ecco cosa è successo

La discussione di Sinner con il giudice di sedia

Sinner nel successivo cambio di campo è andato a discutere con l’arbitro per spiegargli il suo punto di vista: il numero due al mondo gli ha detto che aveva bisogno di qualche secondo in più prima di servire, ma si è sentito rispondere che in quel caso avrebbe dovuto avvertirlo con un gesto. Il tennista italiano non ha gradito e ha replicato: “Non è come dici tu, hai sbagliato…”. Un episodio che comunque non lo ha innervosito più di tanto. Sinner ha battuto De Minaur in due set, portando lo score contro l’australiano a 12-0, e conquistando la finale a Vienna contro Zverev.