Sinner inedito, si prende un warning e discute con l'arbitro: "Hai sbagliato...". Ecco cosa è successo
Una scena che si vede molto raramente, per non dire mai. Sinner che si prende un warning e discute con l’arbitro. Sembra impossibile, eppure è successo durante la sfida con De Minaur in semifinale a Vienna. Al settimo game del primo set, sul 4-2 Jannik ha ricevuto un warning dal giudice di sedia, l’irlandese Fergus Murphy, per essere andato oltre il tempo consentito nel servizio.
La discussione di Sinner con il giudice di sedia
Sinner nel successivo cambio di campo è andato a discutere con l’arbitro per spiegargli il suo punto di vista: il numero due al mondo gli ha detto che aveva bisogno di qualche secondo in più prima di servire, ma si è sentito rispondere che in quel caso avrebbe dovuto avvertirlo con un gesto. Il tennista italiano non ha gradito e ha replicato: “Non è come dici tu, hai sbagliato…”. Un episodio che comunque non lo ha innervosito più di tanto. Sinner ha battuto De Minaur in due set, portando lo score contro l’australiano a 12-0, e conquistando la finale a Vienna contro Zverev.