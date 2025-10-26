Berrettini e la battuta a Sinner: “Almeno non puzzi”. Il video virale fa impazzire tutti
VIENNA - Alla vigilia della finale del torneo di Vienna, dove Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev, è diventato virale un simpatico video pubblicato da Matteo Berrettini. Nel filmato, girato nei corridoi del torneo e poi postato sui social, Berrettini si improvvisa intervistatore e prende bonariamente in giro il collega e amico per i suoi capelli sempre spettinati.
Berrettini, presa in giro a Sinner per l’acconciatura
“Stai veramente bene, Jannik!”, dice Matteo. “Hai visto? Con i capelli scompigliati come sempre”, risponde Sinner sorridendo. Quando Berrettini prova a scoprire i “segreti” dei capelli di Sinner, arriva la risposta ironica: “Niente! A volte neanche lo shampoo.” “Li lavi o non li lavi?”, insiste Matteo. “Dipende…”, replica Jannik. Lo scambio si chiude con la battuta di Berrettini: “Sei fortunato a non puzzare!”. Un momento di leggerezza e amicizia tra i due azzurri, a poche ore da una sfida importante per Sinner, che oggi proverà a conquistare il titolo contro Zverev.