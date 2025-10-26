Berrettini e la battuta a Sinner: “Almeno non puzzi”. Il video virale fa impazzire tutti

VIENNA - Alla vigilia della finale del torneo di Vienna, dove Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev, è diventato virale un simpatico video pubblicato da Matteo Berrettini. Nel filmato, girato nei corridoi del torneo e poi postato sui social, Berrettini si improvvisa intervistatore e prende bonariamente in giro il collega e amico per i suoi capelli sempre spettinati.