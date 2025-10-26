Quando torna in campo Sinner dopo il titolo nell'Atp 500 di Vienna

Jannik Sinner ha conquistato il suo quarto titolo stagionale a Vienna, superando nell'atto conclusivo Alexander Zverev. Dopo le affermazioni a Melbourne, Londra e Pechino, il numero due al mondo ha trionfato anche in Austria, laureandosi campione del prestigioso ATP 500. Un'affermazione quasi mai in discussione se non proprio nella finale, quando è stato costretto a rimontare un set di svantaggio, e agevolato senz'altro da una superficie come il cemento indoor che permette a Jannik di esprimere il suo miglior tennis. Sono addirittura 21 le vittorie consecutive in queste condizioni di gioco, motivo per cui non potrà che essere lui il favorito per gli ultimi appuntamenti stagionali. Per Sinner non è previsto riposo dato che già tra pochi giorni sarà nuovamente protagonista in un altro evento di spicco del circuito ATP.