Quando torna in campo Sinner dopo il titolo nell'Atp 500 di Vienna
Jannik Sinner ha conquistato il suo quarto titolo stagionale a Vienna, superando nell'atto conclusivo Alexander Zverev. Dopo le affermazioni a Melbourne, Londra e Pechino, il numero due al mondo ha trionfato anche in Austria, laureandosi campione del prestigioso ATP 500. Un'affermazione quasi mai in discussione se non proprio nella finale, quando è stato costretto a rimontare un set di svantaggio, e agevolato senz'altro da una superficie come il cemento indoor che permette a Jannik di esprimere il suo miglior tennis. Sono addirittura 21 le vittorie consecutive in queste condizioni di gioco, motivo per cui non potrà che essere lui il favorito per gli ultimi appuntamenti stagionali. Per Sinner non è previsto riposo dato che già tra pochi giorni sarà nuovamente protagonista in un altro evento di spicco del circuito ATP.
Quando torna in campo Sinner
Neppure il tempo di godersi il trionfo a Vienna che Jannik volerà a Parigi, in Francia, per prendere parte al nono e ultimo Masters 1000 della stagione. Nei mesi scorsi si parlava di un possibile forfait, anche perché l'azzurro non ha un gran feeling con il torneo parigino, che da quest'anno ha traslocato da Bercy a Nanterre. Sconfitto all'esordio sia nel 2021 che nel 2022, nel 2023 ha vinto un match prima di dare forfait mentre nel 2024 si è addirittura ritirato prima dell'inizio. Proverà a invertire il trend quest'anno, nella speranza di incamerare punti preziosi in chiave ranking ATP così da avvicinare il numero uno, Carlos Alcaraz. Con ogni probabilità, il suo esordio avverrà nella giornata di mercoledì 29 ottobre.