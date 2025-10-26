Sinner e la frase alla famiglia e alla fidanzata Laila dopo la vittoria a Vienna contro Zverev

Il trionfo nell'ATP 500 di Vienna è stato speciale per Jannik Sinner, che ha superato Alexander Zverev in una lottata finale e ha conquistato il quarto titolo del suo 2025. Già campione all'Australian Open e a Wimbledon, oltre che un mese fa a Pechino, il tennista azzurro ha trionfato anche sul cemento indoor in Austria e l'ha fatto davanti ai suoi cari. Sugli spalti per l'Erste Bank Open c'erano infatti i suoi familiari - accorsi dal vicino Alto Adige - e anche la sua fidanzata, Laila Hasanovic. Proprio a loro Sinner ha dedicato la vittoria, spendendo belle parole in occasione della cerimonia di premiazione. Microfono in mano e confetti tra i capelli rossi per Sinner, che dopo i complimenti di rito all'avversario e all'organizzazione del torneo si è rivolto al suo box.