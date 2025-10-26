Sinner e la frase alla famiglia e alla fidanzata Laila dopo la vittoria a Vienna contro Zverev
Il trionfo nell'ATP 500 di Vienna è stato speciale per Jannik Sinner, che ha superato Alexander Zverev in una lottata finale e ha conquistato il quarto titolo del suo 2025. Già campione all'Australian Open e a Wimbledon, oltre che un mese fa a Pechino, il tennista azzurro ha trionfato anche sul cemento indoor in Austria e l'ha fatto davanti ai suoi cari. Sugli spalti per l'Erste Bank Open c'erano infatti i suoi familiari - accorsi dal vicino Alto Adige - e anche la sua fidanzata, Laila Hasanovic. Proprio a loro Sinner ha dedicato la vittoria, spendendo belle parole in occasione della cerimonia di premiazione. Microfono in mano e confetti tra i capelli rossi per Sinner, che dopo i complimenti di rito all'avversario e all'organizzazione del torneo si è rivolto al suo box.
I ringraziamenti di Sinner
Innanzitutto Jannik ha ringraziato il suo team, composto da Simone Vagnozzi e Darren Cahill ma non solo: "Grazie mille per il supporto. Il lavoro che ci avete messo, lo sforzo... anche capirmi a volte non è facile, ma grazie per l'impegno". In seguito Sinner ci ha tenuto a dimostrare la sua gratitudine per tutte le persone speciali presenti a Vienna: "La mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici e anche chi guarda da casa. Grazie mille a tutti per il sostegno". Non poteva sperare in un epilogo migliore Sinner, che arriverà a Parigi reduce dai trionfi nel Six Kings Slam e a Vienna e si appresta a vivere un finale di stagione da grande protagonista.