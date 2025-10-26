Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Sinner e la frase alla famiglia e alla fidanzata Laila dopo la vittoria a Vienna contro Zverev

Intervenuto durante la cerimonia di premiazione al termine della finale in Austria, il tennista azzurro ha menzionato una serie di persone tra cui Laila Hasanovic
Il trionfo nell'ATP 500 di Vienna è stato speciale per Jannik Sinner, che ha superato Alexander Zverev in una lottata finale e ha conquistato il quarto titolo del suo 2025. Già campione all'Australian Open e a Wimbledon, oltre che un mese fa a Pechino, il tennista azzurro ha trionfato anche sul cemento indoor in Austria e l'ha fatto davanti ai suoi cari. Sugli spalti per l'Erste Bank Open c'erano infatti i suoi familiari - accorsi dal vicino Alto Adige - e anche la sua fidanzata, Laila Hasanovic. Proprio a loro Sinner ha dedicato la vittoria, spendendo belle parole in occasione della cerimonia di premiazione. Microfono in mano e confetti tra i capelli rossi per Sinner, che dopo i complimenti di rito all'avversario e all'organizzazione del torneo si è rivolto al suo box.

I ringraziamenti di Sinner

Innanzitutto Jannik ha ringraziato il suo team, composto da Simone Vagnozzi e Darren Cahill ma non solo: "Grazie mille per il supporto. Il lavoro che ci avete messo, lo sforzo... anche capirmi a volte non è facile, ma grazie per l'impegno". In seguito Sinner ci ha tenuto a dimostrare la sua gratitudine per tutte le persone speciali presenti a Vienna: "La mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici e anche chi guarda da casa. Grazie mille a tutti per il sostegno". Non poteva sperare in un epilogo migliore Sinner, che arriverà a Parigi reduce dai trionfi nel Six Kings Slam e a Vienna e si appresta a vivere un finale di stagione da grande protagonista.

