Sinner-Bergs, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
L'ultimo sforzo prima delle ATP Finals. Jannik Sinner è pronto oggi a fare il suo esordio nel Masters 1000 di Parigi. Dopo la recente vittoria a Vienna, in cui ha sollevato il suo quarto trofeo stagionale, il tennista azzurro andrà a caccia del titolo nell'evento francese, che da quest'edizione ha traslocato da Bercy a Nanterre. Imbattuto da 21 match sul suo amato cemento indoor, Sinner tenterà di prolungare quest'incredibile striscia e fare strada in un torneo che storicamente gli ha regalato poche soddisfazioni. Il suo pimo avversario sarà il belga Zizou Bergs, n. 41 ATP, che all'esordio ha superato in tre set Alex Michelsen.
Sinner-Bergs, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e Bergs è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, sul Court Central come terzo match dalle ore 11:00 (al termine di Ugo Carabelli-Zverev).
I precedenti tra Sinner e Bergs
I due giocatori non si sono mai affrontati.
Dove vedere il match di Sinner in tv
L'esordio di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 24.500
SECONDO TURNO – € 44.220
TERZO TURNO – € 82.465
QUARTI DI FINALE – € 154.170
SEMIFINALE – € 282.650
FINALE – € 516.925
VINCITORE – € 946.610