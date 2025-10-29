Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Sinner-Bergs, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il trionfo a Vienna, Jannik torna in campo sul cemento indoor francese: ecco quello che c'è da sapere sul suo esordio
2 min
Tagsjannik sinnerZizou BergsMasters 1000 Parigi

L'ultimo sforzo prima delle ATP Finals. Jannik Sinner è pronto oggi a fare il suo esordio nel Masters 1000 di Parigi. Dopo la recente vittoria a Vienna, in cui ha sollevato il suo quarto trofeo stagionale, il tennista azzurro andrà a caccia del titolo nell'evento francese, che da quest'edizione ha traslocato da Bercy a Nanterre. Imbattuto da 21 match sul suo amato cemento indoor, Sinner tenterà di prolungare quest'incredibile striscia e fare strada in un torneo che storicamente gli ha regalato poche soddisfazioni. Il suo pimo avversario sarà il belga Zizou Bergs, n. 41 ATP, che all'esordio ha superato in tre set Alex Michelsen.

Sinner-Bergs, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Bergs è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, sul Court Central come terzo match dalle ore 11:00 (al termine di Ugo Carabelli-Zverev).

I precedenti tra Sinner e Bergs

I due giocatori non si sono mai affrontati.

Dove vedere il match di Sinner in tv

L'esordio di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

© RIPRODUZIONE RISERVATA

